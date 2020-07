Horizon: Zero Dawn - Aloy i Nękacz jak wyjęci z gry. Zobacz nowe figurki od Prime 1 Studio

prime1studio.com

Firma Prime 1 zapowiedziała stworzenie figurek Aloy i Nękacza, czyli odpowiednio głównej bohaterki oraz jednej ze złowrogo nastawionych maszyn z gry Horizon: Zero Dawn, jednej z najciekawszych produkcji dostępnych na wyłączność konsoli PlayStation 4. Oba gadżety zostały już zaprezentowane na zdjęciach, ale na ich premierę trzeba będzie poczekać, bo została ona zaplanowana dopiero na wrzesień 2021 roku.

Zainteresowani gracze mogą jednak składać na nie zamówienia przedpremierowe. Ceny są jednak spore - figurka Aloy kosztuje 4 tysiące, a Nękacz niemal 4,8 tysiąca złotych.

Horizon: Zero Dawn - figurki

Horizon: Zero Dawn na rynku zadebiutowało w 2017 roku wyłącznie na PlayStation 4. Gra doczekała się dodatku Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds natomiast już w przyszłym roku ma ukazać się kontynuacja przygód Aloy, produkcja Horizon: Forbidden West.