House of the Dragon - oto smok ze spin-offu serialu Gra o tron. Są też nowe informacje o fabule

fot. materiały prasowe

House of the Dragon to nadchodząca produkcja HBO, będąca spin-offem serialu Gra o tron. Serial opowie o losach rodu Targaryenów - sukcesach i ich upadku. Ostatnio na oficjalnym koncie na Twitterze GoT pojawił się post, który potwierdza dotychczasowe spekulacje - produkcja serii rozpocznie się w 2021 roku. Do sieci trafiły też nowe informacje dotyczące fabuły House of the Dragon oraz opisy bohaterów. Znajdziecie je w dalszej części artykułu.

Oprócz tego na wspomnianym profilu na Twitterze pojawiły się grafiki koncepcyjne obrazujące czerwone smoki z nadchodzącego serialu House of the Dragon. Zobaczcie sami:

Smoki nadchodzą. Produkcja House of the Dragon rozpocznie się w 2021 roku - czytamy na Twitterze.

https://twitter.com/GameOfThrones/status/1334575278299877377

House of the Dragon - nowe informacje

Portal Observer dotarł do nowych szczegółów dotyczących fabuły i bohaterów. Według tych informacji dynastię Targaryenów poznamy w momencie, kiedy znajduje się ona w szczytowym momencie swojej władzy, a pod swym jarzmem ma ponad piętnaście smoków. Niestety, 193 lata przed wydarzeniami ukazanymi w Grze o tron, królestwo zaczyna powoli chylić się ku upadkowi. Wszystko zaczyna się, kiedy król Viserys Targaryen zrywa z długoletnią tradycją i na następczynię Żelaznego Tronu wyznacza swą córkę imieniem Rhaenyra. Kiedy jednak później król płodzi syna, a Rhaenyra wciąż utrzymuje status następczyni tronu, dwór jest zszokowany, zaś w królestwie pojawiają się pierwsze podziały.

Oto opisy głównych bohaterów serii House of the Dragon:

Król Viserys opisywany jest jako człowiek spokojny, nie lubiący sytuacji konfliktowych, szczególnie jeśli chodzi o swego brata Daemona, żonę oraz córkę. Przyjazny i chętny do pomocy król ma jednak problemy zdrowotne, które sprawiają, że osłabiony nie jest w stanie nic zaradzić na pogłębiający się konflikt pomiędzy jego żoną i córką. Chociaż Viserys jest dobrym człowiekiem, to dość marnym królem.

Deamon Targaryen to młodszy brat króla, który nie miał ambicji, by zasiąść na tronie. Jest bowiem bardzo porywczy, łatwo się nudzi. Chociaż jest najbardziej doświadczonym wojownikiem swojego czasu, bywa zarówno nikczemny, jak i heroiczny. Będzie on więc najbardziej "łobuzerską" postacią tej serii. Możliwe, że w rolę Deamona wcieli się Matt Smith

Rhaenyra to wyznaczona na następczynię tronu kobieta przed trzydziestką. Opisywana jest jako buntowniczka, uparta, a nawet bezczelna, ze skłonnościami rewolucyjnymi. Nie potrafi więc zrozumieć, dlaczego zerwanie z tradycją spotyka się z takim sprzeciwem ze strony dworu. Lekceważy zasady, przez co jej relacje z macochą i przyrodnim rodzeństwem oraz częścią dworu jedynie się pogarszają. Chociaż Rhaenyra urodzona jest, by rządzić, to fakt, iż jest kobietą, od samego początku osłabia jej pozycję.

Alicent Hightower to żona Viserysa. Powątpiewa w zdolności męża do rządzenia, nie chce też, by to Rhaenyra zasiadła na tronie.

Corlys Velaryon to mąż Rhaenyry. Jest bardzo bogatym człowiekiem, który sam doszedł do wszystkiego, co ma. Dobrze radzi sobie w walce i jest najbardziej doświadczonym marynarzem na świecie. Stopniowo zaczyna sięgać po coraz większą władzę.

Przypomnijmy, że pierwszy sezon House of the Dragon ma liczyć 10 odcinków. Za serial odpowiadają George R.R. Martin, Ryan Condal oraz Miguel Sapochnik.