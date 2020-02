HTC liczy na wielki powrót do branży mobilnej dzięki 5G

Kilka lat temu firma HTC był jednym z liderów branży mobilnej, wyznaczała rynkowe trendy zarówno w kwestii wzornictwa przemysłowego, jak i samych technologii. Dziś zeszła na dalszy plan i po jej telefony sięgają nieliczni. Upowszechnienie się technologii 5G może pomóc korporacji wrócić na szczyt popularności. CEO firmy, Yves Maitre, poinformował w wywiadzie z chińskim serwisem udn.com, że HTC pracuje nad telefonem 5G, który trafi na rynek w tym roku. Nie wiadomo, czy będzie to urządzenie klasy premium czy może sprzęt dla mniej zamożnych klientów, ale jego debiut ma być początkiem intensywnego rozwoju ekosystemu 5G.

Korporacja liczy na to, że dzięki nowej technologii łączności bezprzewodowej uda się m.in. rozwinąć aplikacje funkcjonujące w rzeczywistości wirtualnej. Nowa infrastruktura umożliwi szybsze i sprawniejsze przesyłanie danych, co może pomóc w stworzeniu niezawodnych mobilnych rozwiązań AR i VR.

A trzeba pamiętać, że w tym segmencie gospodarki HTC ma ogromne doświadczenie i w nim czuje się obecnie najlepiej. Gogle HTC Vive to jeden z najbardziej zaawansowanych sprzętów VR przeznaczonych na rynek konsumencki. Jeśli firmie uda się stworzyć wysokiej jakości aplikacje AR i VR, może z przytupem wrócić do branży mobilnej i wnieść do niej odrobinę świeżości.