HTC prezentuje smartfon Desire 22 pro

fot. HTC

Desire 22 pro to najnowszy smartfon ze średniej półki od HTC. Telefon został wyposażony w 6,6 calowy ekran o rozdzielczości 1080 x 2412 pikseli i odświeżaniu 120Hz. Smartfon ma też mocny zestaw aparatów: główny obiektyw z matrycą o rozdzielczości 64 megapikseli (f/1,79), aparat szerokokątny 13 megapikseli (f/2,4) i 5 megapikselowy aparat z wykrywaniem głębi. Aparat na froncie ma obiektyw o matrycy 32 megapikseli (f/2,0). Do robienia zdjęć można wykorzystać liczne funkcje artystyczne, stabilizację video, tryb nocny i nagrywanie w zwolnionym tempie w 120 klatkach na sekundę.

Telefon waży jedynie 205,5g i został zamknięty w wytrzymałej, smukłej i czarnej obudowie. Konstrukcja smartfona jest odporna na wodę oraz kurz i spełnia normę IP67. Ekran został dodatkowo zabezpieczony szkłem Gorilla Glass. O bezpieczeństwo danych zadba czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania, znajdującym się na boku obudowy.

fot. HTC

Moc obliczeniową Desire 22 pro zapewni Qualcomm Snapdragon 695 5G. Urządzenie ma 8GB RAM i 128GB pamięci wewnętrznej. Smartfon korzysta z baterii o pojemności 4520 mAh oraz z technologii szybkiego ładowania, a także ładowania bezprzewodowego i zwrotnego. Desire 22 pro pracuje na najnowszej wersji systemu Android 12.

Protokół HDCP 2.2 umożliwia telefonowi HTC Desire 22 pro bezprzewodowo transmitować treści bezpośrednio na okulary VIVE Flow. Pozwala to oglądać dowolne materiały wideo na ekranie o prawdziwie kinowych rozmiarach. Funkcja ta daje możliwość odwiedzania ulubionych platform, takich jak: Netflix, Disney+, YouTube, Twitch i inne, oglądanie filmów i telewizji oraz przeglądanie dowolnych treści w Internecie.

Nowy HTC Desire 22 pro jest unikalnym połączeniem wydajnego smartfona z urządzeniem obsługującym świat VR. Na szczególną uwagę zasługuje rewelacyjny ekran, mocny aparat i możliwość obsługi okularów VIVE Flow. Smartfon jest idealnym partnerem dla okularów VR VIVE Flow, otwierając użytkowników na nowe immersyjne doświadczenia, takie jak spotkania w wirtualnej rzeczywistości, czy prywatne kino w każdym, dowolnym miejscu. HTC Desire 22 pro to świetna propozycja, niezależnie od tego, czy szukamy telefonu do codziennego użytku, czy chcemy odkrywać nowe wirtualne światy. – powiedział Shen Ye, dyrektor produktowy w HTC.

HTC Desire 22 pro

Smartfon HTC Desire 22 pro kosztuje 459 € i można go zamawiać w przedsprzedaży na europejskiej stronie HTC. Do końca czerwca dostępny jest też promocyjny zestaw z okularami VIVE Flow oraz słuchawkami HTC True Wireless Earbuds i przezroczystym pokrowcem w cenie 873 €. Oddzielnie same okulary VIVE Flow kosztuję 569 €. Smartfony zakupione w przedsprzedaży zaczną być rozsyłane 1 sierpnia 2022.

HTC zaprezentowało także dodatkową akcesoryjną ładowarkę bezprzewodową zgodną z wiodącym standardem Qi. Urządzenie o grubości 7 mm i szerokości 57 mm, jest lekkie i kompaktowe. Ładowarka kosztuje 38,99 €.