HTC Vive Flow - nadchodzą gogle stworzone do konsumpcji filmów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Evan Blass / Twitter

Inżynierowie HTC nieustannie eksperymentują z nowymi modelami gogli wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości, aby znaleźć niszę dla swoich produktów i rozbić monopolistyczną pozycję Oculusa w branży wirtualnej rzeczywistości. Vive Flow nie będzie jednak kolejną gamingową zabawką. a gadżetem skierowanym do szerszego grona odbiorców.

Co prawda Vive Flow nie doczekał się jeszcze oficjalnej prezentacji, ale branżowy informator technologiczny Evan Blass upublicznił bogatą kolekcję obrazów przedstawiających sprzęt podczas pracy. Na jego twitterowym profilu możemy zobaczyć, czym będzie najnowszy gadżet z rodziny HTC Vive:

Według redakcji serwisu Protocol gogle HTC Vive Flow mają być kompaktowym, w pełni niezależnym zestawem do wirtualnej rzeczywistości, który w wewnątrzkorporacyjnej komunikacji funkcjonuje pod nazwą Hue. Sprzęt taki pojawił się w dokumentach organizacji normalizacyjnej Bluetooth SIG, w której opisano go jako zestaw zdolny do wyświetlania treści VR bez konieczności wysyłania źródła obrazu z urządzeń mobilnych bądź komputera. Oznacza to, że otrzymamy do dyspozycji gogle z preinstalowanym systemem operacyjnym oraz z dostępem do biblioteki produkcji VR.

Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że mamy tu do czynienia z bezpośrednim konkurentem dla Oculusa Quest 2, zwłaszcza że Vive Flow ma pozwolić na korzystanie z zaawansowanego systemu obsługi gestów. Jednak z przecieków, do których dotarła redakcja Protocol wynika, że we wnętrzu urządzenia pracują podzespoły o niższej mocy obliczeniowej niż te zastosowane w goglach od Facebooka. Vive Flow powstał bowiem jako immersyjne narzędzie do odpalania treści multimedialnych takich jak filmy i prezentacje, a nie do grania w zaawansowane tytuły VR. Choć te w pewnym stopniu również zagoszczą w bibliotece cyfrowych produkcji, jednak nie powinniśmy postrzegać Vive Flow jako kolejnego gadżetu do grania w Beat Sabera czy Half-Life: Alyx.

Warto także zauważyć, że choć nowych gogli nie trzeba parować ze smartfonem, aby przesyłać na nie treści VR, po podłączeniu urządzenia mobilnego poprzez Bluetooth wykorzystamy nasz telefon w roli zaawansowanego kontrolera bądź dodatkowego źródła treści VR przesyłanych za pośrednictwem technologii Miracast.

Wśród upublicznionych materiałów znalazły się nawet slajdy przybliżające ofertę przedsprzedażową. Jeśli okażą się prawdziwe, gogle HTC Vive Flow będziemy mogli zamówić już 15 października za 499 dolarów, a do pierwszych klientów dotrą na początku listopada.