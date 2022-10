Huawei prezentuje XMAGE, czyli przełom w fotografii mobilnej

fot. Huawei

Marka XMAGE zadebiutowała w lipcu 2022, a użytkownicy w Polsce będą mieli okazję zetknąć się z oferowanymi przez nią rozwiązaniami we flagowym smartfonie Huawei Mate 50 Pro, który wyróżnia się pierwszą na świecie 10-stopniową, regulowaną przysłoną fizyczną aparatu w smartfonie – rzeczą zarezerwowaną dotychczas wyłącznie dla lustrzanek.

XMAGE, czyli symbol innowacji technologicznych Huawei

Celem projektu XMAGE jest stworzenie pionierskich rozwiązań w zakresie amatorskiej oraz profesjonalnej fotografii mobilnej. Mimo, iż granice wydawały się wyznaczone, Huawei przesunął je po raz kolejny. Nowy Mate 50 Pro jest czymś więcej niż sumą wcześniejszych innowacji firmy – jest najpotężniejszym flagowym smartfonem w historii tego producenta oraz pierwszym urządzeniem z technologią XMAGE na pokładzie.

fot. Huawei

Premierowe rozwiązanie sygnowane tym logiem to najnowocześniejszy aparat 50 MP Ultra Aperture z innowacyjną, 10-stopniową regulowaną przysłoną fizyczną. Łączy ona w sobie ponad 10‑letnie doświadczenie Huawei w zakresie rozwiązań optycznych, mechanicznych oraz przetwarzania obrazu. Aparat Ultra Aperture wyposażony jest w jasny obiektyw f/1,4, który wsparty jest silnikiem obrazu XD Fusion Pro z wysokim poborem światła, co ma do perfekcji doprowadzić jasność obrazu, szczegóły światła i cieni, a także temperaturę barwową.

Przyszłość optyki oraz obrazowania i przetwarzania zdjęć w smartfonach

Projekt XMAGE Huawei skupia się na tworzeniu innowacji dla aparatów w urządzeniach mobilnych, szczególnie w odniesieniu do systemów optycznych, technologii obrazowania i przetwarzania obrazu. Optyka obejmuje takie technologie, jak m.in.: system wielu kamer, teleobiektyw peryskopowy, obiektyw o dowolnym kształcie itp.

Jednak fizyczne rozwiązania to zaledwie wierzchołek góry lodowej, jaką jest dzisiejsza fotografia cyfrowa. Dlatego w ramach XMAGE opracowywana jest także pionierska technologia obrazowania oraz przetwarzania zdjęć, tak aby ich doświetlenie i kolory było idealne, bez względu na to o jakiej porze dnia tworzone jest zdjęcie. Technologie obrazowania ułatwiają wymianę światła i energii elektrycznej i obejmują czujniki RYYB, pełnopikselowy autofokus okta-PD czy matrycę Ultra Spectrum. Natomiast technologie przetwarzania wspierane są przez możliwości algorytmów, takich jak fotografia AI, XD Fusion HDR w czasie rzeczywistym, silnik obrazu XD Fusion Pro i XD Optics.

fot. Huawei

Sięgaj gwiazd

Huawei dołożył wszelkich starań, aby fotografia mobilna była tak ekscytująca, jak to tylko możliwe. Silnik True Chroma sprawia, że ujęte obrazy są niesamowicie realistyczne. Matryca Ultra Spectrum jest w stanie dostrzec szczegóły poza światłem widzialnym. Technologia XD Optics ogranicza aberracje i rejestruje zdjęcia uderzające wyrazistością i ostrością. Tryb nocny zamienił fotografię mobilną w całodobową aktywność, a tryb zdjęć makro przeniósł się na nowy poziom szczegółowości. Teleobiektyw umożliwia nawet uchwycenie Księżyca oddalonego o 380 000 kilometrów. A to tylko kilka funkcji i technologii, które zawładnęły wyobraźnią użytkowników.

XMAGE rozwija technologię, natomiast Next Image – wyobraźnię użytkownika

Innowacje w zakresie fotografii mobilnej przygotowane w ramach XMAGE mają pomóc w tworzeniu idealnych zdjęć. Natomiast Huawei od lat dba także o rozwój fotograficznych talentów oraz inspirowanie ich do działania, m.in. poprzez coroczny konkurs Next Image. Jego celem jest rozbudzenie pasji do fotografii mobilnej i podkreślenie jej wyjątkowej roli w codziennym życiu. Konkurs skierowany jest do wszystkich twórców, zarówno amatorów, jak i profesjonalistów. W ten sposób – XMAGE oraz Next Image – wspólnie się uzupełniają, na czym zyskują wszyscy posiadacze smartfonów Huawei.

fot. Huawei

Aby wziąć udział w konkursie należy do 15 listopada 2022 r. przesłać zdjęcia lub filmy, które zostały wykonane sprzętem Huawei. Każdy uczestnik może łącznie złożyć do 30 zgłoszeń, które może złożyć w 8 różnych kategoriach, na stronie: https://consumer.huawei.com/pl/community/next-image/.