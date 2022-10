Huawei zaprasza do wzięcia udziału w Next Image Awards 2022

fot. Huawei

Na zwycięzców i laureatów konkursu fotograficznego Next Image Awards 2022 czeka łącznie 27 nagród pieniężnych, w tym 3 główne po 10 000 dolarów oraz kilkadziesiąt nagród rzeczowych od Huawei, takich jak m.in.: smartfony P50 Pro i nova 10 Pro czy słuchawki FreeBuds Pro 2. Może je wygrać każdy miłośnik fotografii mobilnej - zarówno amator, jak i profesjonalista. Warunkiem jest zgłoszenie zdjęć lub filmów wykonanych smartfonem marki Huawei. Prace można przesyłać do 15 listopada. Ogłoszenie wyników polskiej edycji konkursu nastąpi do 29 listopada, a światowy finał zostanie rozstrzygnięty w drugiej połowie grudnia.

Next Image Awards to jeden z największych na świecie międzynarodowych konkursów fotografii mobilnej, do którego łącznie dokonano już ponad 2 milionów zgłoszeń. Tegoroczna edycja to już piąta odsłona wydarzenia organizowanego przez firmę Huawei. Aby wziąć udział w konkursie należy do 15 listopada 2022 r. przesłać zdjęcia lub filmy, które zostały wykonane smartfonem Huawei. Można tego dokonać na stronie: https://consumer.huawei.com/pl/community/next-image/

fot. Huawei

Jeden uczestnik może łącznie złożyć do 30 zgłoszeń. Do wyboru jest 8 kategorii konkursowych, w tym 6 fotograficznych:

Sztuka i moda (uchwyć chwilę, która Cię inspiruje) Outdoor (pokaż, co znaczy dla Ciebie przebywanie poza domem) Portret (uchwyć prawdę na temat swojego bohatera/modela) Sport (uchwyć sportowe chwile, które Cię ekscytują) Hello Life! (pokaż inspirujący, zaskakujący lub emocjonalny moment ze swojej codzienności) Storyboard (seria od 3 do 9 zdjęć, które opowiadają jakąś historię)

oraz 2 filmowe:

Akcja (maks. 30 sekundowy materiał, pokazujący poruszający moment/wydarzenie) Storytelling (opowiedz historię takiej postaci, która zainspiruje świat. Film krótkometrażowy do 5 minut / film długometrażowy 5-30 minut)

Z Polski na światowe finały

Zgłoszone zdjęcia i filmy zostaną poddane weryfikacji, a następnie ocenione przez polskie jury, które nominuje najlepsze prace do światowego finału oraz wybierze po 1 lokalnym zwycięzcy z każdej kategorii i zwycięzcę głównego. Ogłoszenie polskich wyników nastąpi do 29 listopada bieżącego roku.

Wszystkie prace, które dostaną się do międzynarodowego finału zostaną ocenione przez Jury, które tworzą: Nicole Xue - była główna redaktorka ELLE China, Federico Ciamei – włoski fotograf, Mihaela Noroc – rumuńska fotografka, Chen Xiaobo – wiceprezeska Chinskiego Stowarzyszenia Fotografów czy Li Changzhu – wiceprezes działu Consumer Strategy Marketing w Huawei CBG. Nazwiska zwycięzców zostaną przedstawione 29 grudnia.

Warto wziąć udział. Naprawdę!

Trzech zwycięzców światowego finału konkursu otrzyma nagrody główne w wysokości 10 000 dolarów. W każdej z 8 kategorii tematycznych Jury wyłoni po 3 najlepsze prace, a ich autorzy dostaną po 1500 dolarów. A na 24 laureatów drugich miejsc czekają smartfony Huawei P50 Pro. Dodatkowo, niezależnie od werdyktu jury, twórca najbardziej docenionego przez internautów zdjęcia lub filmu, zostanie także nagrodzony smartfonem Huawei P50 Pro. Autor najlepszej pracy w Polsce sięgnie po smartfon Huawei nova 10 Pro, a zwycięzcy poszczególnych kategorii po słuchawki FreeBuds Pro 2.

Nagrody to jednak nie wszystko, udział w Next Image Awards może pomóc rozwinąć karierę oraz zainspirować się na przyszłość:

Next Image Awards to konkurs inny niż wszystkie! Pozwala poznać twórczość fotografów mobilnych z całego świata. Jest niesamowitym źródłem inspiracji i motywacją do rozwoju Twojej pasji. Udział w tym konkursie to także wyjątkowa szansa na wyróżnienie się jako fotograf. Jako laureat Next Image wziąłem udział w jednych z najbardziej prestiżowych targach fotograficznych w Paryżu. A możliwość zobaczenia zdjęcia mojego autorstwa w czasie wernisażu była ogromnym przeżyciem. Zachęcam wszystkich do udziału, naprawdę warto!

fot. Huawei

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Społeczności Huawei: https://consumer.huawei.com/pl/community/details/topicId_79061/