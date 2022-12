Huawei szykuje smartwatch ze schowkiem na słuchawki douszne!

fot. Huawei

Zestaw nazwany Huawei Watch Buds w zwiastunie wideo na YouTube, przedstawia smartwatch z cyferblatem, który odchyla się, aby odsłonić schowek na parę bezprzewodowych słuchawek dousznych. Dalszych szczegółów brak, ale na filmie można zobaczyć coś, co wydaje się małymi stykami do ładowania, które pasują do metalowych punktów na słuchawkach. Przypuszczalnie smartwatch służy więc także jako etui ładujące słuchawki, które przyczepiają się do spodu wyświetlacza za pomocą magnesów.

To, czy dzieło Huawei będzie hitem wśród konsumentów, dopiero się okaże, ponieważ stoi przed kilkoma oczywistymi wyzwaniami. Żywotność baterii smartwatcha jest na wagę złota, a dodanie energochłonnego akcesorium, takiego jak bezprzewodowe słuchawki douszne, może ją pogorszyć.

Chociaż kombinacja może wydawać się wygodna na pierwszy rzut oka, w rzeczywistości ogranicza wybór, ponieważ działa tylko z dedykowanymi słuchawkami.

Co się stanie, jeśli zgubisz jedną ze słuchawek? Czy Huawei będzie sprzedawał je niezależnie od zegarka?

Ostatecznie kupujący będą musieli rozważyć wygodę, estetykę i użyteczność. Oprócz ceny zestawu będzie trzeba również wziąć pod uwagę inne kwestie, jak choćby specyfikacje samego zegarka, która na razie pozostaje tajemnicą.

Huawei miał ujawnić więcej szczegółów na temat urządzeń do noszenia podczas prezentacji produktu, która miała odbyć się 2 grudnia, ale przełożył to wydarzenie. Nie podano powodu opóźnienia, ale niektórzy uważają, że może to mieć związek z ograniczeniami związanymi z Covid-19 w Chinach.

Na razie nie wiemy również, czy Huawei Watch Buds trafią do sprzedaży poza Chinami.