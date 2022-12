Świąteczny konkurs w sklepie Huawei!

fot. Huawei

W sklepie internetowym huawei.pl startuje właśnie akcja zapowiadająca świąteczne promocje. W specjalnym konkursie, codziennie od 1 do 23 grudnia, do zdobycia jest MateBook 14s za 1 zł. Aby stać się jego szczęśliwym właścicielem, wystarczy napisać najciekawszą odpowiedź na zadanie konkursowe i zapisać się do newslettera. To nie koniec świątecznych niespodzianek od Huawei – już od 1 do 4 grudnia w sklepie internetowym marki na każdego czekają magiczne zniżki do -50% na wybrane produkty, a od 5 grudnia także kupony rabatowe i pełna oferta promocyjna.

Konkurs – specjalne prezenty od Huawei

Nie ma świąt bez magii – i oczywiście bez udanych prezentów! Te zapewnia dziś Huawei w ramach swojego świątecznego konkursu, do którego zaprasza wszystkich konsumentów. Od 1 aż do 23 grudnia codziennie do wygrania będzie laptop Huawei MateBook 14s. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy na stronie https://consumer.huawei.com/pl/offer/magia-swiat/ opisać swoją najmilszą świąteczną niespodziankę oraz zapisać się na newsletter. Autorzy najciekawszych odpowiedzi będą codziennie nagradzani kuponami rabatowymi uprawniającymi do zakupu Huawei MateBook 14s za 1 zł.

Prezentowe inspiracje do -50%

W ramach akcji zapowiadającej świąteczne obniżki, w dniach od 1 do 5 grudnia będzie można upolować produkty ze specjalnie przygotowanej oferty nawet do 50% taniej. Obejmuje ona wybrane smartwatche, monitory, smartfony czy tablety marki. Na huawei.pl będzie można ponadto dokupić akcesoria w okazyjnych cenach. To wspaniała okazja, by sprawić bliskim trafione prezenty.

Produkty, na które szczególnie warto zwrócić uwagę, to przede wszystkim smartfony Huawei Nova 9, którego można kupić teraz 50% taniej względem pierwotnej ceny, za 1149 zł, oraz Huawei Nova 9 SE za 999 zł (zniżka z 1499 zł, czyli o -33%). Promocyjne ceny obejmą także smartwatch Huawei Watch GT3 Elite z paskiem 46 mm, które łatwo dopasować do każdego stylu – jego cena w ofercie to 1199 zł.

W korzystnej cenie znajdują się także monitory z zakrzywionymi ekranami – Huawei MateView GT 34" Standard Edition i MateView GT 27 Standard Edition – za odpowiednio 1499 zł (obniżka z 2399 zł) i 999 zł (obniżka z 1599 zł). Okazyjne ceny obejmą również tablety Huawei MatePad T10 4/64 GB LTE za jedyne 599 zł (sugerowana cena detaliczna to 949 zł). A to jedynie zapowiedź pełnej, świątecznej oferty promocyjnej, która na huawei.pl ruszy już 5 grudnia!

Oferty obowiązują do wyczerpania zapasów oraz mogą ulec zmianie. Regulamin konkursu i szczegóły dotyczące promocji dostępne są w regulaminie na stronie: https://consumer.huawei.com/pl/offer/magia-swiat

Produkt Sugerowana cena detaliczna Cena promocyjna Procent obniżki Oferta specjalna Dodatkowe produkty HUAWEI MateView GT 34" Standard Edition 2399 zł 1499 zł -38% HUAWEI MateView GT 27 Standard Edition 1599 zł 999 zł -38% HUAWEI MatePad T10 4/64 GB LTE 949 zł 599 zł -37% 149 zł FreeBuds 4i HUAWEI Nova 9 2299 zł 1149 zł -50% 199 zł FreeBuds 4i

359 zł Watch Fit 2 Active HUAWEI Nova 9 SE 1499 zł 999 zł -33% w prezencie: etui HUAWEI WATCH GT 3 Elite 46 mm 1299 zł 1199 zł -8% w prezencie: FreeBuds 4i 9,90 zł Pasek EasyFit 2