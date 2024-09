Hugh Grant tłumaczy kleskę Dungeons & Dragons. To powód klapy finansowej

fot. materiały promocyjne

Hugh Grant udzielił nowego wywiadu dla Vanity Fair, w którym poruszył różne tematy. Między innymi zapytano go o kwestię finansowego niepowodzenia filmu Dungeons & Dragons: Złodziejski honor. Był to jeden z nielicznych przypadków, gdy Grant wystąpił w widowiskowym blockbusterze. Zgodził się na tę rolę, ponieważ uważał film za naprawdę dobry.

Dungeons & Dragons - przyczyny porażki

Grant przyznaje, że nie rozumie do końca, dlaczego film poniósł klęskę i jest to dla niego zagadka, ale wskazuje na to, co być może jest przyczyną niepowodzenia.

- Jest to jedna z największych zagadek - dlaczego nikt nie zrobił analizy rynku przed premierą? To jest powód porażki. Ludzie pomyśleli: nie chcę oglądać filmu o grze. Dlaczego nikt nie spytał o to widowni?

Brak wspomnianej analizy rynku przełożył się na kiepską i krytykowaną promocję, która nie przyciągnęła widowni do kin.

Dlaczego Grant nie grał w widowiskowych produkcjach? Przyznaje, że odmówił kilka razy roli w takich filmach.

- Odmówiłem kilku propozycji, Brakowało im jakości lub swobody twórczej dla filmowców. Czułem, że wielkie korporacje kontrolują wszystko, więc nie chciałem uczestniczyć w czymś takim. Bezpośrednio o to pytałem, sprawdzałem reżyserów. Często na początku można stwierdzić, ponieważ masz już pomysły na postać zanim podpiszesz kontrakt - czy gdy dajesz sugestie, to osoby niezwiązane z procesem twórczym starają się je negować.

Hugh Grant promuje obecnie film Heretic.