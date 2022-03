Hulk podnosi Mjolnir, hybryda Thora i Zielonego Goliata - szykujcie się na walkę tytanów!

Marvel

Dom Pomysłów systematycznie podgrzewa atmosferę wokół historii Banner of War, w ramach której dojdzie do monumentalnego pojedynku Hulka i Thora. Przypomnijmy, że opowieść jest podzielona na 5 części; będą to kolejno zeszyty: Hulk vs. Thor: Banner of War Alpha #1, Thor #25, Hulk #7, Thor #26 i Hulk #8 - za wydarzenie odpowiada scenarzysta Donny Cates.

Opis fabuły premierowej odsłony historii prezentuje się następująco:

Hulk i Thor ostatnimi czasy przeszli w życiu fundamentalne zmiany, ale jedna rzecz jest stała - ich gwałtowna rywalizacja. Kiedy tajemnicze okoliczności sprawią, że obaj raz jeszcze wejdą ze sobą w konflikt, czy bóg burzy będzie w stanie pokonać Bruce'a Bannera, który potrafi już kontrolować swój gniew?

Teraz do sieci trafiły okładki dwóch ostatnich części opowieści. Są one naprawdę zaskakujące - na jednej z nich Hulk podnosi bowiem Mjolnir nad powalonym na ziemię Thorem, na drugiej z kolei możemy zobaczyć tajemniczą istotę, która najprawdopodobniej jest niszczącą Bifrost hybrydą obu herosów. Zobaczcie sami:

Hulk #8 (Banner of War) - okładka

Otwierający wydarzenie zeszyt Hulk vs Thor: Banner of War Alpha #1 ukaże się na amerykańskim rynku 27 kwietnia.

Zobacz także: Spoilery Spoilery

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.