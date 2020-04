I Wanna Dance With Somebody - znamy pierwsze szczegóły filmu biograficznego o Whitney Houston

I Wanna Dance With Somebdy ma być kolejnym filmem ukazującym życie i karierę piosenkarki Whitney Houston. Nie będzie to jednak dokument, a fabularny film biograficzny. Scenariusz pisze Anthony McCarten (trzykrotnie nominowany do Oscara), który pracował nad Bohemian Rhapsody. Za oprawę muzyczną będzie odpowiadać Clive Davis, który wyselekcjonuje najodpowiedniejsze utwory przy współpracy z rodziną Houston. Dzięki współpracy z najbliższymi wokalistki, twórcy będą mieli dostęp do pełnego katalogu jej dzieł.

Reżyserią miałaby zająć się Stella Megie (ta informacja nie jest jeszcze potwierdzona). Nie wiadomo, kto wcieli się w samą piosenkarkę.

Nie będzie to pierwsza produkcja, jaka w ostatnich latach została poświęcona zmarłej 11 lutego 2012 roku Whitney Houston. W 2015 roku na ekrany trafił wyreżyserowany przez Angelę Bassett telewizyjny film Whitney; powstały też dwa filmy dokumentalne: Whitney Kevina Macdonalda oraz Whitney: Can I Be Me, który można oglądać na Netfliksie.

Tymczasem McCarten ma też na głowie inne muzyczne projekty. Twórca pracuje również nad scenariuszami filmu o Bee Gees oraz musicalu poświęconego życiu Neila Diamonda.