Ich własna liga - zwiastun serialu Amazona. Adaptacja klasyka z 1992 roku o kobietach marzących o sporcie

Fot. Amazon Prime Video

Opublikowano zwiastun i plakat do A League of Their Own. To nowy serial Amazona, oparty na popularnym filmie komediowym o tym samym tytule. Fabuła pokaże losy członkiń amerykańskiej profesjonalnej ligi bejsbolowej dla kobiet. Zobaczcie zapowiedź poniżej.

Film Ich własna liga z 1992 roku została wyreżyserowana przez Penny Marshall i jest przez wiele osób uznawana za klasyk. Serial Amazona pokaże jednak inną drużynę sportową niż oryginał, tworząc tym samym całkowicie oddzielną historię.

Ich własna liga - zwiastun i plakat

Ich własna liga - obsada serialu Amazona

Abbi Jacobson, która stworzyła serię z Willem Grahamem, jest w obsadzie A League of Their Own jako Carson Shaw. W serialu zagrają także Chanté Adams, D’Arcy Carden, Roberta Colindrez, Gbemisola Ikumelo, Kelly McCormack i Priscilla Delgado. Wcielą się w koleżanki z drużyny Carson. Nick Offerman pojawi się jako ich menadżer - w oryginalnym filmie w tej roli występował Tom Hanks.

W serialu powracają tacy członkowie obsady Ich własna liga jak: Saidah Arrika Ekulona, Kate Berlant, Kendall Johnson, Alex Désert, Aaron Jennings, Molly Ephraim, Melanie Field i Dale Dickey. Gościnnie pojawi się także znana z filmu Rosie O’Donnell.

Ich własna liga - kiedy premiera serialu?

A League of Their Own - premiera 12 sierpnia 2022 roku na platformie Amazon Prime Video.