Ich własna liga - Amazon zamawia serialowy remake filmu

fot. materiały prasowe

A League of Their Own to serial oparty na filmu Ich własna liga z 1992 roku. Amazon Prime Video zamawia realizację sezonu, za sterami którego stoją Abbi Jacobson (Dziewczyny w wielkim mieście) i Will Graham (Mozart in the Jungle). Projekt produkuje Sony Pictures TV.

Czytamy, że ma być to świeże spojrzenie na historię z filmu, która była inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Nowa grupa bohaterek ma bardziej podkreślić kwestię rasy, seksualności i wyzwań, z którymi musiały się zmagać.

W obsadzie są Abbi Jacobson, Chanté Adams, D’Arcy Carden, Gbemisola Ikumelo, Kelly McCormack, Roberta Colindrez, Priscilla Delgado, Molly Ephraim, Kate Berlant i Melanie Field.

Władze Amazonu podjęły decyzję po obejrzeniu nakręconego pilota serialu. Zdjęcie główne newsa pochodzi z tego projektu.

A League of Their Own - data premiery nie jest znana.