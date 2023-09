Igrzyska śmierci - powstaną filmy o Finnicku i Haymitchu? Reżyser Ballady ptaków i węży odpowiada

materiały prasowe

Po wielu latach Igrzyska śmierci wracają na duży ekran w formie filmowej adaptacji Ballady ptaków i węży. Produkcja zabierze nas w przeszłość do czasów młodości Coriolanusa Snowa, przyszłego prezydenta Panem. To jednak nie jedyny prequel, który chcieliby zobaczyć widzowie. Wielu osobom marzy się obejrzenie igrzysk, podczas których wygrali Haymitch Abernathy i Finnick Odair, niezaprzeczalni ulubieńcy fanów.

Francis Lawrence, reżyser Ballady ptaków i węży, Igrzysk śmierci: W pierścieniu ognia i obu części Kosogłosa, w rozmowie z Entertainment Weekly zadał im jednak bardzo ważne pytanie.

Igrzyska śmierci - powstaną filmy o Finnicku i Haymitchu?

Suzanne Collins Początkowo lubiłem być częścią tej serii, ponieważ historie były świetne. Coś, co było bardzo satysfakcjonujące, to fakt, żezawsze brała na warsztat konkretny temat. Oryginalna trylogia mówiła o konsekwencjach wojny. Ballada ptaków i węży opowiada za to o stanie natury. Dzięki temu jej historie mają głębię, nie są powierzchowne, to także powód, dla którego moim zdaniem przetrwały próbę czasu.

Jeśli Suzanne będzie miała kolejny pomysł na temat, który pasuje do świata Panem - obojętnie czy z nowymi postaciami, czy ze znanymi bohaterami, jak Finnick i Haymitch - byłbym naprawdę zainteresowany poznaniem go i staniem się częścią tego projektu. Ale nie czuję potrzeby, by po prostu stwierdzić: chciałbym nakręcić igrzyska Finnicka. To świetna postać, ale jaka tematyka sprawia, że warto byłoby opowiedzieć tę historię?

Nina Jacobson, producentka, która pracowała przy czterech oryginalnych filmach, dodała że Suzanne Collins nigdy nie należała do osób, które piszą książki tylko po to, by były - bierze się za to jedynie, gdy ma coś ważnego do opowiedzenia.

Co ciekawe, Jacobson i Lawrence w przeszłości myśleli o kolejnych częściach Igrzysk śmierci, ale zamiast historii Haymitcha i Finnicka - jak chcieli fani - uważali, że byłoby ciekawie cofnąć się do Mrocznych Dni.

Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży - fabuła i zdjęcia

Film opowiada historię Coriolanusa, który w młodości musiał wystąpić jako mentor w 10. Głodowych Igrzyskach. Jest to dla niego szansa, aby podbić swój status w społeczeństwie, gdy jego rodzinny dom podupadł. Jednak w udziale przychodzi mu pracować z trybutką z najbiedniejszego, Dwunastego Dystryktu. Wkrótce Coriolanus zaczyna współczuć swojej podopiecznej i rodzi się między nimi specyficzna więź.

