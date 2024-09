Ile potrwa Gladiator 2? Kontynuacja krótsza od oryginału

fot. materiały prasowe

Gladiator 2 to jedna z największych premier tego roku. O kontynuacji hitu Ridleya Scotta mówiło się, że wedle pokazów testowych potrwa 161 minut. Po nich film był nazywany pretendentem do Oscara i czymś wspaniałym. Nowy raport mówi jednak, że produkcja ostatecznie potrwa o dwadzieścia minut mniej - 141. To jednocześnie oznacza, że Gladiator 2 jest krótszy od oryginału o 14 minut. Mowa o wersji kinowej, ponieważ wersja rozszerzona przedłużyła to dzieło do 171 minut.

Niewykluczone, że Gladiator 2 z czasem, podobnie do wielu innych dzieł Ridleya Scotta, również dostanie swoją wersją reżyserską.

Gladiator 2

Gladiator 2 – o czym jest film?

Historia rozgrywa się wiele lat po śmierci Maximusa. Bohaterem jest Lucjusz, wnuk cezara Markusa Aureliusza i bratanek Commodusa (Joaquin Phoenix), którego poznaliśmy w pierwszej części jako dzieciaka. Teraz jako dorosły żyje sobie spokojnie z rodziną w Numidii. Kiedy rzymscy legioniści pod wodzą Marcusa Acaciusa (Pedro Pascal) najechali tę krainę, Lucjusz został wzięty w niewolę. Bohater – zainspirowany przez legendarnego Maximusa – decyduje się walczyć jako gladiator, by przeciwstawić się rządom dwóch cesarzy, Caracalli (Fred Hechinger) i Gety (Joseph Quinn).

Na ekranie zobaczymy Liora Raza, Denzela Washingtona i Dereka Jacobiego. Z pierwszej części powraca Connie Nielsen w roli matki Lucjusza.

Gladiator 2 – premiera w Polsce odbędzie się 15 listopada w kinach. Amerykanie obejrzą go dopiero 22 listopada 2024 roku.