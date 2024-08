Już niedługo premiera nowego serialu Marvel Studios, czyli To zawsze Agatha. Premiera wyznaczona jest na 18 września 2024 roku. W sieci pojawiły się informacje odnośnie długości trwania 4 odcinków nowej produkcji Marvel Studios. Napisy końcowe według raportów mają potrwać pięć minut, a każdy z czterech z dziewięciu zaplanowanych odcinków potrwa ok. 40 minut.

Finał prawdopodobnie pojawi się na Disney+ 6 listopada 2024 roku. Następna duża premiera na platformie to serial Gwiezdne Wojny: Załoga rozbitków, który premierę ma zaplanowaną na 3 grudnia 2024 roku.

To zawsze Agatha - obsada, fabuła, data premiery

Niesławna Agatha Harkness po tym, jak tajemniczy nastolatek pomógł jej wyrwać się z zaklęcia Wandy, odnajduje się w rzeczywistości bez mocy. Jej zainteresowanie osobą towarzysza wzrosło, gdy błaga on ją, by zabrała go do legendarnej drogi czarownic. Podczas podróży tą mityczną drogą dana osoba staje przed różnymi próbami i jeśli je przeżyje, dostaje to, czego jej brakuje. Agatha i jej tajemniczy kompan tworzą dziwaczny sabat czarownic i wyruszają na wyprawę.

W obsadzie znaleźli się również Patti LuPone, Sasheer Zamata, Ali Ahn oraz Debra Jo Rupp.

