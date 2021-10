Ile z gór tych złota: przygoda, poszukiwania złota i imigranci w dzisiejszej premierze

Echa

Do księgarń trafił debiut powieściowy C Pam Zhang, amerykańskiej pisarki chińskiego pochodzenia. Za Ile z gór tych złota autorka zyskała liczne wyróżnienia i nominacje, m.in. była nominowana do Nagrody Bookera i Nagrody PEN/Hemingway.

Ile z gór tych złota to na najprostszym poziomie powieść przygodowa osadzona w czasie gorączki złota na terenie Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie jednak porusza wiele innych problemów i tematów, jak choćby kwestie dojrzewania i losów imigrantów. Ponadto autorka udanie dekonstruuje amerykański mit Dzikiego Zachodu.

Książka ukaże się w wydawnictwie Echa, które w tym roku wydało także m.in. Czarny lampart, czerwony wilk Marlona Jamesa oraz Nasza część nocy Mariany Enriquez.

Ile z gór tych złota zostało wydane w twardej oprawie. Powieść liczy 320 strony.

ILE Z GÓR TYCH ZŁOTA - OKŁADKA I OPIS POWIEŚCI

Elektryzujący debiut osadzony w czasach amerykańskiej gorączki złota.

Ba umiera w nocy. Osierocone dzieci imigrantów, Lucy i Sam, nagle zostają same w kraju, który nie uznaje ich istnienia. Zmuszone do ucieczki z górniczego miasta, wyruszają, by ostatni raz pożegnać z ojcem i uwolnić się od przeszłości. Podróż wiedzie je przez opustoszały widmowy krajobraz pełen kości gigantycznych bawołów i odcisków tygrysich łap. Rodzinne sekrety wychodzą na jaw, a relacja między rodzeństwem zostaje wystawiona na próbę.

Ile z gór tych złota to przejmująca powieść przygodowa i zapowiedź oszałamiającego nowego głosu w literaturze. Epicka i intymna, łączy chińską symbolikę z niesamowicie oryginalnym językiem i wyjątkowym sposobem opowiadania historii, z którego na każdej stronie przebija tęsknota za domem. Zhang przygląda się również kwestii rasowej, pytając o to, gdzie tak naprawdę jest miejsce dla imigrantów.