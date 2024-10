Ile zarobi Joker 2 w weekend otwarcia? Przewidywany wynik znacznie gorszy od 1. części

fot. Warner Bros. Discovery

Premiera Joker: Folie a deux już niedługo. Pierwszy film zdobył aż 11 nominacji do Oscara i wygrał dwie statuetki. Do tego zarobił ponad miliard dolarów i do tego roku był najlepiej zarabiającym filmem komiksowym skierowanym wyłącznie dla dorosłych. Tego lata oddał pierwszą lokatę Deadpool & Wolverine.

W sieci pojawiły się już recenzje, które nie są szczególnie przychylne - recenzję naEKRANIE możecie przeczytać TUTAJ. Podobnie było w przypadku 1. części. Joker z 2019 roku otrzymał od krytyków 69% pozytywnych opinii, z kolei kontynuacja spadła do 62% na ten moment. Może mieć to wpływ na box office, który obecnie wskazuje na przewidywany zarobek z pierwszego weekendu w wysokości 140 mln dolarów na całym świecie. W USA byłoby to ok. 55-60 mln dolarów. Jeszcze jakiś czas temu przewidywania wskazywały na otwarcie powyżej 70 mln dolarów, ale te liczby spadły.

W porównaniu z 1. filmem wypada to blado. Joker z 2019 roku zadebiutował z wynikiem 96.2 mln w samych Stanach, a z całego świata zebrał łącznie 248.2 mln dolarów. Warto też przypomnieć, że miał znacznie niższy budżet od kontynuacji. Nowy film Todda Phillipsa kosztował aż ponad 190 mln dolarów.

