Immaculate - pierwszy zwiastun horroru. Sydney Sweeney jako zakonnica w ciąży

Neon opublikowało pierwszy zwiastun swojego nowego horroru Immaculate, w którym główną rolę zagra Sydney Sweeney, znana z Euforii i Reality. Zapowiedź, opis fabuły i datę premiery możecie zobaczyć poniżej.

Immaculate - fabuła

Sydney Sweeney zagra Cecilię, religijną kobietę, która postanawia przeprowadzić się do klasztoru we włoskiej wsi. Bohaterka szybko zdaje sobie jednak sprawę, że jej nowy dom skrywa przerażające tajemnice. W zwiastunie widzimy, jak dowiaduje się, że nosi w sobie dziecko. Jedni nazywają to cudem, a inni boją się tego, co w niej rośnie. Jej życie szybko zostaje przesiąknięte cierpieniem, groźbami i czyhającymi na nią na każdym kroku niebezpieczeństwami.

Immaculate - pierwszy zwiastun horroru

Immaculate - obsada i premiera

Reżyserem horroru jest Michael Mohan. Oprócz Sydney Sweeney w obsadzie są także Álvaro Morte, Benedetta Porcaroli, Dora Romano, Giorgio Colangeli i Simona Tabasco. Rolę producentów wykonawczych objęli Christopher Casanova, John Friedberg i Will Greenfield.

Immaculate - film ma zadebiutować na dużym ekranie 22 marca 2024 roku.