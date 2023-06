Indiana Jones 5 - pierwsze prognozy box office. Ile film zarobi?

fot. materiały prasowe

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia zadebiutuje w kinach 30 czerwca, więc w USA będzie to początek długiego weekendu z okazji obchodów 4 lipca, czyli amerykańskiego dnia niepodległości. W trzy dni według oficjalnych prognoz ma zebrać kwotę w granicach 60-70 mln dolarów. W innym okresie mogły by być to dobre szacunki, ale latem film musi się zmierzyć z silną konkurencją. Dla porównania poprzednia część serii Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki w 2008 roku osiągnęła 100 mln dolarów. THR zwraca uwagę jednak, że jeszcze Disney nie rozkręcił promocji, więc wiele się może zmienić.

Indiana Jones 5 - obsada

W obsadzie zobaczymy Harrisona Forda, Phoebe Waller-Bridge, Shaunette Renee Wilson, Antonio Banderasa, Johna Rhysa Daviesa i Madsa Mikkelsena. Za kamerą stoi James Mangold, który jest także autorem scenariusza. Tym razem widowiska nie reżyseruje współtwórca serii Steven Spielberg, który jedynie wspiera Mangolda w roli producenta. Z projektem nie jest też związany współtwórca Indiany Jonesa, George Lucas.

Indiana Jones 5 - premiera odbędzie się 30 czerwca 2023 roku tylko w kinach.