Indiana Jones i artefakt przeznaczenia - to nie koniec franczyzy? Ciekawy komentarz szefa Disneya

materiały prasowe

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia to 5. część serii o tytułowym poszukiwaczu przygód, która miała początek w 1981 roku, gdy zadebiutował film Poszukiwacze zaginionej Arki. Choć wydawałoby się, że będzie to koniec sławnej franczyzy, to wygląda na to, że Bob Iger, dyrektor generalny Disneya, postanowił zostawić sobie otwartą furtkę na przyszłość. Zobaczcie sami.

Szef Disneya w rozmowie z portalem IndieWire powiedział:

Ostatni film był w tym samym miejscu 15 lat temu, więc zobaczymy, jak to będzie.

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia był nazywany ostatnią odsłoną serii. Spora część krytyków w pierwszych recenzjach stwierdziła, że to satysfakcjonujące zakończenie dla tej franczyzy, jednak film zdecydowanie nie dorównuje oryginalnej trylogii. Niezależnie jednak od tego, czy rzeczywiście powstanie kolejna część, wygląda na to, że Harrison Ford pożegnał się z postacią sławnego archeologa już na dobre.

Obejrzelibyście kolejną część przygód Indiany Jonesa? Zamierzacie iść do kina na Artefakt Przeznaczenia? Dajcie znać w komentarzu.

Zobacz także:

Najlepsze filmy przygodowe w historii [RANKING] - miejsca od 25. do 1.