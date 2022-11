Indiana Jones - o kim serial? To postać związana z ważną bohaterką serii

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

materiały prasowe

Pierwsze przecieki o potencjalnych planach na serial Indiana Jones pochodzą od dziennikarza Jeffa Sneidera, który wyjawił ciekawostkę w swoim podcaście The Hot Mic. Wygląda na to, że historia może nie skupiać się na popularnym archeologu.

Indiana Jones - o czym serial?

Według informacji, które dotarły do Sneidera serial miałby być prequelem filmu Poszukiwacze zaginionej Arki. Bohaterem miałby być Abner Ravenwood, ojciec Marion, który był wspominany w kinowej serii, ale nigdy się nie pojawił. Był on też mentorem Henry'ego Jonesa Jr, ojca Indy'ego, gdy ten był na studiach.

Nie jest to jednak pewne, że w tym kierunku serial na pewno pójdzie. Informowaliśmy, że Lucasfilm obecnie ma wiele spotkań z różnymi scenarzystami, by odnaleźć najlepszy pomysł na produkcję platformy streamingowej Disney+. Oznacza to na ten moment, że to, o czym usłyszał Sneider ze swoich źródeł, może być zaledwie jednym z rozważanych pomysłów, bo na tę chwilę po prostu nie podjęto jeszcze żadnych decyzji. Projekt wciąż jest na bardzo wczesnym etapie prac.

Przypomnijmy, że w 2023 roku na ekranach kin pojawi się Indiana Jones 5. Będzie to pożegnanie Harrisona Forda z rolą archeologa.