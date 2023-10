Inhumans – dlaczego zrezygnowano z filmu? Porażka serialu wpłynęła na Eternals

Fot. Marvel

Reklama

W Ameryce zadebiutowała książka MCU: The Reign of Marvel Studios, która pozwala na dogłębne poznanie procesu powstawania najbardziej dochodowej filmowej serii w historii. Do sieci trafił fragment dotyczący nieudanego serialu Inhumans, wyprodukowanego przez Marvel Television i ABC. Pierwotnie jednak Kevin Feige planował nakręcenie filmu o tej grupie bohaterów, który miał trafić do kin w lipcu 2019 roku.

Inhumans - kulisy porażki serialu

Książka ujawnia powody, przez które Inhumans nie doczekali się filmu, a zamiast tego podjęto decyzję o stworzeniu serialu. Komitet Kreatywny Marvela przekazał Marvel Television pieczę nad takimi postaciami, jak Daredevil, Luke Cage, Ghost Rider i Blade, aby odciążyć Kevina Feige’a, który w tamtym okresie pracował nad Avengersami. W 2014 roku były prezes Marvel Entertainment, Ike Perlmutter, wraz z przewodniczącym Komitetu Kreatywnego, Alanem Finem, postanowili odwrócić uwagę widowni od Fantastycznej Czwórki i X-Menów, tworząc produkcję o drużynie bohaterów, do której mieli prawa.

Jak podano w książce:

Marvel Studios pracowało nad filmem Inhumans od lat, ale Feige nigdy nie był zadowolony ze scenariusza i nie chciał walczyć z Foxem. Gdy tylko prezes studia wycofał film Inhumans z harmonogramu premier w kwietniu 2016 roku, Marvel Entertainment nakazał Jephowi Loebowi przyspieszenie prac nad Inhumans do telewizji. Zaledwie dwa miesiące później Inhumans pojawili się w Agentach T.A.R.C.Z.Y.

Następnie podjęto decyzję o seansach dwóch pierwszych odcinków Inhumans w salach IMAX i premierze na kanale ABC. Recenzje serialu były fatalne, a kolejne odcinki nie odwróciły negatywnego trendu krytykowania produkcji Marvela.

Jednym z największych powodów porażki Inhumans był niski budżet, który ograniczał twórców:

Z powodu ograniczeń budżetowych wielu członków Inhumans zostało szybko pozbawionych mocy. Królowej Meduzie kazano zgolić swoje rude włosy, które były stworzone w CGI, a przez to bardzo drogie. Teleportujący się pies Lockjaw musiał zostać ciężko ranny, aby większość akcji mogła rozgrywać się w jednym miejscu (serial nakręcono na hawajskiej wyspie Oahu).

Inhumans - serial wpłynął na produkcję Eternals

W konsekwencji doszło nawet do tego, że twórcy filmu Eternals mieli zakaz przenoszenia akcji na Hawaje, aby jak najbardziej zdystansować się od telewizyjnych produkcji Marvela. Z tego też względu szanse na pojawienie się bohaterów z Agentów T.A.R.C.Z.Y. są niewielkie.

Kiedy kręcono film z udziałem innego mało znanego superzespołu, Eternals, twórcy zostali poinstruowani, że żadna scena nie może rozgrywać się na Hawajach. Studio nie chciało ryzykować, że widzom przypomni się Inhumans.

Ostatecznie Marvel Studios wyraziło zgodę na powrót Ansona Mounta do roli Black Bolta w Doktor Strange w multiwersum obłędu. Była to jednak alternatywna wersja tej postaci.