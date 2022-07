Inscryption trafi na konsole? Wersja PS4 otrzymała kategorie wiekową w Australii

fot. Devolver Digital

Organizacje zajmujące się przyznawaniem kategorii wiekowych bardzo często ujawniają informacje dotyczące nadchodzących premier gier jeszcze przed oficjalnymi ogłoszeniami. Niewykluczone, że tak samo jest i w tym przypadku. Na stronie Australian Classification pojawił się wpis dotyczący Inscryption w wersji PlayStation 4. Może to sugerować, że wkrótce doczekamy się zapowiedzi portu tej nietuzinkowej produkcji na konsole - i to niekoniecznie wyłącznie te od Sony.

Inscryption zadebiutowało na PC w październiku 2021 roku. To nietypowa produkcja, która łączy elementy przygodówki, karcianki oraz horroru i to w zasadzie tyle, co można na jej temat powiedzieć, nie ryzykując jednocześnie wejścia na terytorium spojlerów. Tytuł ten zebrał bardzo przyzwoite oceny na Steamie (97% z ponad 67 tysięcy graczy ocenia go pozytywnie), a więcej na jego temat możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.