Szokująca cena PlayStation 5 Pro!

fot. PlayStation

Reklama

Na początku główny projektant konsol PlayStation Mark Cerny przypomniał nam, ile to już czasu minęło od premiery PS5 w 2020 (rzeczywiście sporo), jej moc oraz coś, co zna każdy posiadacz tej konsoli, czyli dwa tryby graficzne. Postawienie na jakość grafiki sprawia, że liczba klatek na sekundę dąży do 30, a z kolei na wydajność pozwala uzyskać 60 kl./s. Oba tryby mają swoje wady – pierwszy częściej przycina i ma gorszą responsywność sterowania, a drugi choćby mniej szczegółową grafikę i bliższe dorysowywanie się tekstur. Jak jednak powiedział Mark Cerny, ten wydajniejszy tryb wybiera nawet 75% graczy!

PlayStation 5 Pro

Lekarstwem na to ma być właśnie PS5 Pro, które będzie niczym tryb wydajności z wysokimi ustawieniami graficznymi. Ma to zapewnić tak zwana Wielka Trójca napędzająca PlayStation 5 Pro. Pierwszym jest mocniejszy GPU pozwalający renderować nawet 45% szybciej. Drugim Advanced Ray Tracing działający dwa do trzech razy szybciej niż obecnie. Ostatnim za PSSR, czyli upscaling grafiki oparty o uczenie maszynowe, czyli AI. Potem nastąpił kalejdoskop znanych już dobrze gier na PS5, które skorzystają na większej mocy modelu Pro. Jak łatwo się domyślić są to głównie te najbardziej wymagające tytuły, jak Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Marvel's Spider-Man 2, Final Fantasy VII Rebirth, The Last of Us Part II Remastered i tym podobne.

fot. PlayStation

Nie pokazano bodaj żadnego hitu, dla którego warto byłoby model Pro kupić, gdy wejdzie on na rynek już 7 listopada. Owszem, może to być świetny moment, żeby swoje pierwsze PlayStation 5 mieć od razu w wersji Pro i cieszyć się lepszą grafiką w wielu świetnych grach na tę konsolę. Ale tu na przeszkodzie może stanąć cena. Otóż konsola w wersji bez dysku (i bez podstawki) ma kosztować aż 799€, czyli około 3500 zł po obecnym kursie. A do tego warto doliczyć koszt napędu, który kosztuje 539 zł i już przekraczamy magiczną barierę 4000 zł, a jeszcze nie mamy w co zagrać!

Czekamy na dalsze informacje o PlayStation 5 Pro. Mamy nadzieję, że Sony ma jeszcze jakiegoś asa w rękawie i wyciągnie go tuż przed premierą konsoli.