Internet Explorer przechodzi na emeryturę po 27 latach ... pracy

fot. pixabay.com

Można poczuć nostalgiczne ukłucie na wieść o tym, że Microsoft likwiduje Internet Explorera prawie 27 lat po jego wprowadzeniu. A jednak, jak to często bywa, gdy kończy się wsparcie dla jakiegoś produktu, niewielu użytkowników to dostrzega i miliony urządzeń nadal korzystają z Explorera jako podstawowej przeglądarki internetowej. I zapewne nieprędko się to zmieni.

Aplikacja desktopowa przeglądarki przestanie być wspierana 15 czerwca w najnowszych wersjach systemu Windows 10. Explorer w ogóle nie jest dostępny w systemie Windows 11. Wkrótce potem Microsoft udostępni aktualizację Windows Update, która całkowicie usunie Internet Explorera z urządzeń z systemem Windows 10 i przekieruje użytkowników do Edge'a, jeśli spróbują oni uzyskać dostęp do tej aplikacji.

fot. Microsoft

Eksplorator nie przejdzie jednak całkowicie do historii. Będzie żył nadal w trybie Internet Explorer w bardzo swoją drogą dobrze pomyślanej przeglądarce Microsoft Edge, umożliwiając dostęp do starszych stron internetowych i aplikacji opartych na Internet Explorerze bezpośrednio z nowszej przeglądarki opartej na Chromium. Tryb ten będzie obsługiwany co najmniej do 2029 roku, natomiast użytkownicy Windows 8.1 i Windows 7 z rozszerzoną aktualizacją zabezpieczeń mogą korzystać z trybu IE do stycznia 2023 roku.

Aby włączyć tryb IE w Edge'u, należy wpisać edge://settings/defaultbrowser, włączyć opcję „Zezwalanie na ponowne ładowanie witryn w trybie programu Internet Explorer” i ponownie uruchomić przeglądarkę.

Podobno wiele firm nie rozstaje się z Internet Explorerem nawet po zakończeniu wsparcia przez Microsoft. Według danych firmy Lansweeper udostępnionych TechRadar Pro, 47% z ponad dziewięciu milionów urządzeń z systemem Windows 10 w 33 tysiącach organizacji nadal używa Explorera, a 79% z nich nie korzysta nawet z najnowszej wersji systemu Windows 10, nie mówiąc już o Windows 11.

Nadal czekamy na odpowiedź samej przeglądarki na tę smutną wiadomość.