Spider-Man mógł być bohaterem gier na wyłączność Xboksa. Microsoft odrzucił ofertę

fot. SIE

Marvel’s Spider-Man z 2018 roku i wydany dwa lata później Miles Morales to jedne z najlepiej ocenianych i najchętniej kupowanych produkcji dostępnych na konsolach PlayStation. Okazuje się jednak, że niewiele brakowało, by gry z tym bohaterem trafiły pod skrzydła Microsoftu.

Taka informacja pojawiła się w książce Stevena L. Kenta zatytułowanej The Ultimate History of Video Games Vol 2. Znalazła się tam wypowiedź Jaya Onga z Marvel Games, który ujawnił, że po zakończeniu współpracy z Activision zaczęto poszukiwać nowego partnera. Skontaktowano się z Microsoftem oraz Sony. Przedstawiciele tej pierwszej firmy odmówili jednak, tłumacząc, że zamierzają skupić się na rozwoju własnych marek. Sony było natomiast zdecydowanie bardziej zainteresowane tym pomysłem i ostatecznie zaproponowało, że stworzy grę AAA, a jej produkcję powierzy ekipie Insomniac Games, które w tamtym momencie było studiem niezależnym, ale od wielu lat współpracującym z japońskim gigantem. Ostatecznie, jak wiemy, tak właśnie się stało i okazało się to strzałem w dziesiątkę.

Przypominamy, że w produkcji znajduje się gra Marvel's Spider-Man 2. Na jej temat nie wiemy zbyt wiele, ale debiutancki zwiastun zapowiadał obecność Petera Parkera, Milesa Moralesa oraz Venoma.

