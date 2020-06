Into The Unknown - zwiastun serialu Disney+. Tak powstawała Kraina lodu 2

fot. materiały prasowe

Kraina lodu 2 okazała się ogromnym sukcesem artystycznym i kasowym, zarabiając w kinach na całym świecie ponad 1,4 mld dolarów. Disney+ postanowiło wypuścić sześcioodcinkowy serial dokumentalny Into the Unknown: Making Frozen II. Ma on prezentować rok prac nad produkcją, gdy ekipa chciała stworzyć coś, co będzie potrafiło stanąć w jednym szeregu z kultowym oryginałem. Produkcja ukaże pracę speców od animacji, obsady dubbingu, autorów piosenek i reżyserskiego duetu. W sieci pojawił się zwiastun produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

W filmie Anna i Elsa wyruszają w niebezpieczną podróż, aby odkryć tajemnicę magicznych zdolności tej drugiej. Przy okazji wplątują się w mroczną historię dotyczącą przeszłości Arendelle. W obsadzie dubbingu znajdują się Kristen Bell, Indina Menzel, Josh Gad, Jonathan Groff, Sterling K. Brown oraz Evan Rachel Wood. Za reżyserię odpowiadają twórcy pierwszej części Jennifer Lee i Chris Buck.

Into The Unknown - seria trafi do oferty Disney+ 26 czerwca