Inwazja - powstanie 2. sezon serialu sci fi od Apple

Fot. Materiały prasowe

Inwazja to serial o inwazji obcych na Ziemię, którego akcja rozgrywa się z perspektywy ludzi nie tylko w USA, ale również z innych kontynentów. Apple TV+ ogłosiło, że zamawia 2. sezon tej produkcji tuż przed emisją ostatniego odcinka 1. serii. Ten trafi na platformę w piątek 10 grudnia. To kolejny serial, który został przedłużony przez tego streamera po Truth Be Told i Fundacji.

Twórcami serialu są Simon Kinberg i David Weil. Sam Neill gra szeryfa Johna Bella Tysona, wiejskiego stróża prawa, który jest u progu emerytury. Shamier Anderson to Trevante Ward, niezwykły żołnierz stacjonujący w Afganistanie. Golshifteh Farahani gra Aneeshę Malik, syryjską imigrantkę z pierwszego pokolenia, żonę i matkę mieszkającą na Long Island. Firas Nassar to Ahmed Malik, mąż Aneeszy i syryjski imigrant, odnoszący sukcesy biznesmen. Shioli Kutsuna gra Mitsuki, inteligentną członkinię kontroli misji w japońskim programie kosmicznym JASA. W rolach głównych występują także Billy Barratt, Azhy Robertson, Tara Moayedi i Daisuke Tsuji.

Simon Kinberg nie kryje radości z decyzji platformy:

Jestem głęboko wdzięczny Apple za wsparcie na każdym kroku i zaufanie, że stworzymy głęboką, ludzką, emocjonalną historię o inwazji obcych. A przede wszystkim dziękuję naszym wspaniałym fanom, bez których nie mielibyśmy okazji kontynuować inwazji. Jestem bardzo podekscytowany tym, co planujemy na drugi sezon, rozszerzając nasz wszechświat w najbardziej intymny i epicki sposób.

