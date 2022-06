INZONE to nowa marka sprzętu gamingowego od Sony

fot. Sony

Firma Sony ogłosiła powstanie INZONE — nowej marki produktów gamingowych. Monitory INZONE odznaczają się niezwykle wysoką rozdzielczością i dużym zakresem dynamicznym obrazu, a słuchawki z tej serii oferują wysoką jakość dźwięku z technologią „dźwięku przestrzennego 360 do gier”.

Rynek rozwija się, rośnie zainteresowanie grami, przybywa turniejów e-sportowych, widać postęp w rozrywce związanej z grami — mówi Yukihiro Kitajima, Head of Game Business and Marketing Office, Sony Corporation. Firma Sony ma bogaty dorobek w dziedzinie produktów z wysokiej klasy technologią audiowizualną, jesteśmy więc przekonani, że nowa linia otworzy jeszcze większe możliwości przed osobami pragnącymi zmodernizować swój obecny sprzęt gamingowy. Chcemy przyczyniać się do rozwoju kultury gamingowej, dając użytkownikom komputerów PC i konsol PlayStation dodatkowe możliwości wzbogacania własnego życia poprzez grę. W ramach tych starań firma Sony sponsoruje również czołowe światowe ligi e-sportowe: Evolution Championship Series (Evo) 2022 i 2023, PGL DOTA2 Arlington Major 2022 i VALORANT Champions Tour.

fot. Sony

Monitory dla graczy

Nowy monitor gamingowy HDR INZONE M9 to propozycja dla graczy, którzy pragną stworzyć sobie lepsze warunki do gry, poprawiając widoczność szczegółów w najciemniejszych i najjaśniejszych obszarach obrazu. Model ten łączy rozdzielczość 4K z wysokim kontrastem zapewnianym przez podświetlenie Full Array Local Dimming. Obraz odświeżany z częstotliwością 144 Hz pozwala szybciej reagować na wydarzenia, podobnie jak matryca IPS z czasem przejścia GtG (Gray to Gray) 1 ms. Z kolei monitor gamingowy Full HD INZONE M3 wyróżnia się wysoką częstotliwością odświeżania (240 Hz), czasem przejścia GtG (Gray to Gray) 1 ms i obsługą zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR). Nabywcy tego modelu będą mogli dokładnie śledzić działania rywali w strzelankach. Urządzenia pozwalają też na regulację wysokości i nachylenia, a INZONE M9 na wybór tylnego podświetlenia.

Oba monitory są wyposażone w automatyczny przełącznik KVM (automatyczny przełącznik koncentratora USB), umożliwiający obsługę dwóch komputerów przy użyciu tej samej klawiatury, myszy i słuchawek podłączonych do monitora. Po wybraniu trybu obrazu „Gra FPS” jasność i kontrast są optymalizowane tak, by poprawić widoczność przeciwników. Funkcja korektora czerni pozwala wydobyć detale ginące w cieniach.

fot. Sony

Z myślą o lepszej współpracy z konsolą PlayStation 5 monitor INZONE M9 jest wyposażony w funkcję automatycznego odwzorowywania odcieni HDR, pozwalającą na automatyczne rozpoznanie monitora podczas początkowej konfiguracji i optymalizację ustawień HDR. Oprócz tego monitor automatycznie przełącza się w tryb Kino podczas oglądania filmów z PlayStation 5, oraz w tryb Gra podczas grania.

Słuchawki gamingowe

W nowej linii znajdą się również dwa modele słuchawek bezprzewodowych — INZONE H9 z akumulatorem na 32 godziny pracy oraz INZONE H7 z akumulatorem na 40 godzin, a także przewodowy model INZONE H3. Wszystkie słuchawki wyposażono w elastyczny, odchylany mikrofon na wysięgniku i funkcję balansowania głośności pomiędzy dźwiękiem z gry a dźwiękiem chatu, dzięki czemu użytkownik może bezproblemowo komunikować się z zespołem w czasie gry.

Aby umożliwić odtwarzanie dwukanałowego stereofonicznego sygnału audio jako 7.1-kanałowego dźwięku przestrzennego — a więc zgodnie z zamysłem twórców gry — firma Sony opracowała technologię „dźwięku przestrzennego 360 do gier”. Można ją włączyć w dedykowanym programie INZONE Hub, przeznaczonym na komputery PC. Ten precyzyjny system odtwarzania dźwięku poprawia orientację gracza w przestrzeni w trójwymiarowym otoczeniu gry. Dzięki niemu gracz lepiej słyszy odgłosy kroków i ruch.

fot. Sony

Słuchawki INZONE H9 i INZONE H7 mają membrany o specjalnym kształcie, opracowane dzięki doświadczeniu firmy Sony. Pozwalają one wiernie odtwarzać bardzo wysokie częstotliwości, uzyskać naturalne tony niskie i zwiększyć intensywność przeżyć w czasie gry.

Słuchawki INZONE H9, INZONE H7 i INZONE H3 mają specjalne kanały optymalizujące odtwarzanie niskich częstotliwości. Zapewniają one mocny bas i nadają głębokim dźwiękom wyjątkowy realizm.

Szeroki, miękki pałąk na głowę równomiernie rozkłada ciężar na głowie gracza i zapewnia wygodę nawet przy długotrwałym noszeniu. Nauszniki ukształtowano tak, by zoptymalizować przyleganie do głowy i zmniejszyć nacisk na uszy.

Słuchawki INZONE H9 wyposażono w system redukcji hałasu z wieloma mikrofonami. Blokuje on dźwięki, które mogłyby przeszkadzać w grze — od głośnych wentylatorów komputerowych i dmuchaw po odgłosy robót budowlanych.

Sprzęt INZONE zacznie się pojawiać w sklepach od wakacji 2022, nie znamy jeszcze cen słuchawek i monitorów marki.