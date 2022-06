God of War: Ragnarok - wkrótce data premiery, ale niekoniecznie pokaz Sony. Jason Schreier rozjaśnia sprawę

fot. SIE

W ostatnim czasie pojawiło się naprawdę sporo plotek, przecieków i spekulacji dotyczących daty premiery God of War: Ragnarok. Nowe informacje w tej sprawie trafiały do sieci niemal codziennie, a mimo tego nadal nie doczekaliśmy się żadnego ich potwierdzenia lub zdementowania ze strony twórców czy wydawcy.

Teraz do sprawy ponownie odniósł się Jason Schreier. Znany i dobrze poinformowany dziennikarz napisał, że data premiery ma zostać wkrótce wyjawiona, a sama gra trafi na rynek w listopadzie. Dodał jednak, że nigdy nie wspominał nic o żadnym pokazie, co może sugerować, że Sony przekaże tę informację bez organizowania specjalnej prezentacji z cyklu State of Play. Być może po prostu opublikują ją na swoich profilach w mediach społecznościowych lub w ramach wpisu na PlayStation Blog.

https://twitter.com/jasonschreier/status/1541799034867912712

God of War: Ragnarok zmierza na konsole PlayStation 4 i PS5.

