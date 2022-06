iPhone’y okazują się twardsze niż na to wyglądają

Źródło: Apple

Firma Apple twierdzi, że iPhone’y wytrzymują do 30 minut w wodzie o głębokości do sześciu metrów. Wyobraźcie więc sobie więc zaskoczenie Owaina Daviesa, gdy odkrył, że jego własny iPhone po 10 miesiącach zanurzenia w rzece nadal działa.

Być może jeszcze bardziej niezwykłe jest to, że telefon został odzyskany i oddany Daviesowi, który już dawno stracił nadzieję, że kiedykolwiek go zobaczy, po tym jak zgubił go latem ubiegłego roku podczas spływu kajakowego w Gloucestershire w Anglii.

Miguel Pacheco znalazł iPhone Daviesa podczas spływu z rodziną. Dzieląc się tą niezwykłą historią z BBC, Pacheco powiedział, że telefon był w złym stanie i zakładał, że nigdy się nie uruchomi. Jednak myśląc, że może znajdować się na nim ważna dla właściciela zawartość, zabrał go do domu, wysuszył i naładował.

Ku jego zdumieniu telefon się uruchomił.

Wygaszacz ekranu iPhone’a pokazywał datę: piątek, 13 sierpnia, czyli dzień, w którym urządzenie wpadło do wody. Jak widać dzień pechowy, ale nie do końca. Na ekranie widniało także zdjęcie młodej pary. Pacheco opublikował zdjęcie w mediach społecznościowych, a po tysiącach udostępnień ostatecznie potwierdzono tożsamość właściciela.

Po odzyskaniu telefonu Davies wyjaśnił, że zgubił urządzenie, gdy wpadł do wody po tym, jak próbował wstać z kajaka. „Telefon był w mojej tylnej kieszeni i gdy tylko znalazłem się w wodzie, zorientowałem się, że go nie ma” – powiedział BBC.

W podobnie niezwykłej historii sprzed sześciu lat iPhone 4 pewnego mężczyzny przetrwał 18 miesięcy – tak, 18 miesięcy – zanurzony w lodowatym jeziorze, choć być może pomogło w tym wytrzymałe etui, w którym był umieszczony.

Z kolei niedawno pewien mężczyzna podjął drastyczne działania i zanurkował do lodowatej wody, aby uratować swojego iPhone’a, którego upuścił kilka godzin wcześniej. Przechodzień nagrał wideo z dramatycznego momentu, w którym właściciel wskoczył do wody, aby odzyskać swój telefon.

https://twitter.com/victoriabuzzes/status/1361760314669240323

I tak, nadal działał.