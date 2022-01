Spider-Man i Mary Jane Watson - wielkie rozstanie nadchodzi? A dopiero co do siebie wrócili...

Marvel

Kilka dni temu donosiliśmy Wam, że w świecie komiksowego Pajączka już niebawem rozpocznie się zupełnie nowa era; począwszy od kwietnia scenarzystą serii The Amazing Spider-Man będzie Zeb Wells, któremu w pracy pomoże rysownik John Romita Jr.. Cały cykl doczeka się również restartu numeracji - pierwszy zeszyt z nowym duetem autorów ukaże się na amerykańskim rynku z numerem "1".

Zgodnie z zapowiedzią pierwszej odsłony nadchodzącej opowieści Peter Parker wejdzie na trajektorię kolizyjną z Avengers, Fantastyczną Czwórką i ciocią May; ma to być konsekwencją tajemniczego wydarzenia, które odciśnie swoje piętno na życiu herosa i jego najbliższych. Śladami Pajączka podąży jednak Doktor Octopus, który będzie próbował ostatecznie rozprawić się ze swoim odwiecznym rywalem.

Do sieci trafiła teraz okładka 2. zeszytu nadchodzącej serii, która bardzo wyraźnie sugeruje, że Spider-Man i Mary Jane Watson zakończą swój związek. Ewentualne rozstanie jest o tyle niespodziewane, że para stosunkowo niedawno wróciła do siebie w runie Nicka Spencera. Tak prezentuje się materiał, opisany wymownym pytaniem "Czy to już koniec najlepszej komiksowej pary?":

The Amazing Spider-Man #2 - okładka

Pierwsza odsłona serii Wellsa i Romity Jr. ukaże się w USA 6 kwietnia.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.