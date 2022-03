Iron Man już oddał boskie moce. Depresja Starka i sugestia jego śmierci

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

W zeszycie Iron Man #18 Tony Stark postanowił pozbyć się boskich mocy, które zyskał w tej samej serii wcześniej dzięki wystawieniu na działanie Mocy Kosmicznej, źródła potęgi Galactusa. Taki obrót spraw jest konsekwencją wydarzeń z poprzedniej odsłony cyklu, w której protagonista wpadł w furię, gdy inne postacie próbowały zredukować jego siłę - w odpowiedzi na te działania Iron Man w brutalny sposób zabił m.in. Silver Surfera, Doktora Dooma i War Machine'a.

Popełnione przez siebie morderstwa doprowadziły do depresji Starka, który w nowym komiksie określił się jako postać będącą połączeniem doktora Jekylla i pana Hyde'a: chcąc czynić dobro, wykorzystywał swoją potęgę w okrutnych celach. Iron Man zdecydował się za jej pomocą wskrzesić wszystkich zmarłych bohaterów i antagonistów, a po ich przeproszeniu raz na zawsze pozbył się ze swojego ciała Mocy Kosmicznej.

Rzecz w tym, że to posunięcie sprawiło, iż organizm Starka znalazł się na krawędzi wyniszczenia - w trakcie rozmowy z wracającym do jego życia złoczyńcą Korvaciem Tony przeżył zapaść, przez co Marvel wyraźnie zasugerował nadchodzącą śmierć herosa. Wiele wskazuje jednak na to, że już w najbliższym czasie protagonista powróci do pełni formy; w zeszycie Iron Man #20 ma on nawet oświadczyć się Hellcat.

Oto plansze z komiksu:

Iron Man #18 - plansze

