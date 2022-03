Spider-Hulk niemiłosiernie okłada Hulka. Starcie zrodzi jeszcze potężniejszą istotę?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Pojawiły się materiały promujące komiks Hulk #5, kolejną odsłonę serii, w ramach której Bruce Banner rozdzielił psychikę Zielonego Goliata na trzy różne części - teraz kontroluje on gniew protagonisty tak, jakby pilotował statek kosmiczny, zwiększając potęgę herosa przez jego pojedynki w tzw. Maszynowni z innymi mocarzami. W nadchodzącej opowieści przeciwnikiem Hulka będzie niebywale potężny Spider-Hulk.

Do tej walki ma dojść w alternatywnej rzeczywistości, do której ostatnio trafił Zielony Goliat. Przypomnijmy, że w rzeczonym świecie Bruce Banner nigdy nie zamienił się w Hulka, ale jego eksperymenty z promieniowaniem gamma doprowadziły do powstania potworów, które postanowił wykorzystać prezydent Stanów Zjednoczonych, Thaddeus Ross.

Wygląda na to, że na tej Ziemi jedną z najpotężniejszych istot powstałych w wyniku oddziaływania promieniowana gamma jest Spider-Hulk, znana już z komiksów Marvela inna wersja Petera Parkera. Przebieg pojedynku świadczy o tym, że Zielony Goliat będzie miał olbrzymie problemy w trakcie pojedynku. Spekuluje się, że Banner postanowi zwiększyć jego siłę w Maszynowni do niewyobrażalnego poziomu, co w konsekwencji może doprowadzić do stworzenia Tytana, mrocznej inkarnacji Hulka, opisywanego jako najpotężniejsza wersja Zielonego Goliata w historii.

Oto plansze z komiksu:

Hulk #5 - plansze

Hulk #5 wejdzie na amerykański rynek 30 marca.

