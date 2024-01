Deadpool 3 - dzika, ale i genialna teoria. Dwa warianty, szokująca śmierć i wielki żart z MCU

Marvel/20th Century Fox/Screen Rant

Deadpool 3 to bez dwóch zdań jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów roku dla wielu fanów popkultury. Nie ma więc żadnego przypadku w tym, że w sieci raz po raz pojawiają się coraz to nowsze teorie na temat samej fabuły. Najnowsza z nich przebija jednak wszystkie dotychczasowe; według niej Deadpool zabije na ekranie... Deadpoola, strojąc sobie w ten sposób żart z MCU.

Genialną w swojej prostocie teorię przedstawił serwis Screen Rant. Dziennikarze odwołują się w niej do zdjęć z planu, które wyciekły do Internetu. Możemy na nich zobaczyć dwa warianty Pyskatego Najemnika: jeden z nich to ten, którego znamy już filmów studia Fox, inny natomiast nie ma na twarzy blizn i nosi długie, rozpuszczone włosy. Screen Rant spekuluje, że druga z tych postaci to w rzeczywistości Deadpool, który wcześniej istniał i działał w obrębie podstawowej rzeczywistości Kinowego Uniwersum Marvela.

Już w tym miejscu możemy mieć do czynienia z wielkim żartem: wizerunek długowłosego Wade'a Wilsona to w gruncie rzeczy ironia, mająca na celu wyśmianie ekranowego emploi herosów, piękniejszych niż życie, nieskazitelnych, pojawiających się między zwykłymi ludźmi w lśniących strojach (kostium rzeczonej postaci faktycznie wydaje się jaśniejszy).

Zgodnie z teorią podróżujący razem z Loganem Deadpool ze studia Fox spotka na swojej drodze wariant samego siebie, by później go zabić. Po tym zdarzeniu znany już z dwóch filmów Pyskaty Najemnik spróbuje wmówić wszystkim, że to on od zawsze był podstawową wersją postaci w najważniejszym z uniwersów.

Taki obrót spraw wydaje się aż do bólu logiczny. Deadpool 3 dosłownie i w przenośni ma bowiem ukazać drogę Wilsona ze studia Fox do MCU (przypomnijcie sobie wielkie logo studia, które widzieliśmy na zdjęciach z planu); z kolei uśmiercenie warianta doskonale wpasowałoby się w metapoziom żartów, które pojawiły się w dwóch poprzednich produkcjach.

Pewnym problemem mogłoby być to, jak przekonująco pokazać widzom, że wariant Deadpoola istniał w obrębie MCU już wcześniej, a słyszymy o nim dopiero teraz. Zauważmy jednak, że Marvel Studios ma na tym polu doświadczenie. I tak z filmu Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów dowiedzieliśmy się, że Spider-Man aktywnie działał w uniwersum od kilku miesięcy.

