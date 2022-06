Ironheart - Manny Montana w serialu MCU. Może mieć związek z postacią z Iron Mana

fot. USA Network

Jak donosi Deadline Manny Montana dołączył do stałej, regularnej obsady Ironheart, co oznacza, że to ważna role i zobaczymy go we wszystkich odcinkach. Portal nie ma informacji o tym, kogo gra, ale dziennikarz TheDirect oraz fani MCU spekulują, że może być główny czarny charakter.

Ironheart - kogo gra Montana?

W dotychczasowych plotkach mówiono, że ważną rolę odegra Ezekiel Stane, syn Obadiah Stane'a, którego Jeff Bridges grał w Iron Manie. Wielu więc uważa, że Manny Montana zagra właśnie tego złoczyńcę. W spekulacjach pojawia też postać Parkera Robbinsa znanego w komiksach jako The Hood. Według informacji innym czarnym charakterem ma być aktor Anthony Ramos, ale tutaj nie wiadomo, kogo on gra. Prace na planie już się rozpoczęły, więc niedługo powinny wyciekać zdjęcia z planu i być może wówczas dowiemy się więcej.

Marvel

Główną rolę gra Dominique Thorne. Wciela się ona w Riri Williams, młodą i genialną twórczynie najbardziej zaawansowanej zbroi od czasów stworzenia Iron Mana. W komiksach miała duży związek z postacią Tony'ego Starka, ale z uwagi na to, że on nie żyje w MCU, nie wiadomo jak to zostanie rozwiązane. Sam Bailey i Angela Barnes stoją za kamerą. Chinaka Hodge jest główną scenarzystką serialu.

Ironheart - premiera w 2023 roku na Disney+.