Ismael Cruz Cordova o hejcie i rasizmie. Amazon zatrudnił terapeutkę dla aktorów

Ismael Cruz Cordova niedługo pojawi się znów na ekranie przy okazji 2. sezonu Władcy pierścieni: Pierścieni Władzy. Warto przypomnieć, że Cordova wcielił się w pierwszego elfa w tym świecie, Arondira, który nie miał białego koloru skóry. To spotkało się z oburzeniem i hejtem niektórych grup w mediach społecznościowych. Aktor po latach przypomniał sobie tamte chwile i skonfrontował z nimi.

Ismael Cruz Cordova o hejcie i rasizmie

Ismael Cruz Cordova powiedział:

Mój telefon został zhakowany. Próbowano zhakować moje konto bankowe. Zhakowano mojego PayPala. Moi przyjaciele dostawali niesmaczne wiadomości, a ja groźby śmierci. Ludzie wysyłali mi dziwne rzeczy mailem. Znaleziono mój adres domowy. Sporo tego było. Ciężko walczyłem o tę rolę właśnie z tego powodu. Czułem, że jestem w stanie to udźwignąć. Wiedziałem, co mnie spotka, dlatego zagrałem go jako typowego, niesamowitego elfa. Nie można używać tekstu: "Bo elfy nigdy tak nie wyglądały" jako wymówki. Kiedyś nie wyglądały. Teraz tak.

Aktor powiedział również, że Amazon zatrudnił terapeutkę, która była obecna na planie zdjęciowym:

Potrzebujesz wsparcia, gdy to się dzieje, bo te głosy są głośne i atakują z wielu różnych stron. Cieszyła mnie obecność terapeutki. Nawet jeśli nie rozmawialiśmy, to wiedziałem, że jest w pobliżu i widzi mnie. To nie była zwykła aktorka.

O swojej postaci dodał:

Mojej postaci nie ma w historii Władcy pierścieni i to było dla wielu ludzi problemem. To była duża kontrowersja - być pierwszym elfem, który nie jest biały. Podoba mi się, w jaki nerw uderzyłem. Bardzo mnie ekscytowało stworzenie czegoś nowego. Wielu ludzi wypowiada się w imieniu Tolkiena. Nie wiem, czy oni rozumieją jego ducha. Jego prace są symbolem czasów, w których zostały napisane.