fot. Sony Pictures

Reklama

It Ends with Us opowiada o kobiecie o imieniu Lily (Blake Lively), która przeprowadza się do Bostonu, aby otworzyć kwiaciarnię. Tam zakochuje się w młodym neurochirurgu (Justin Baldoni). Jej związek z Rylem wydaje się idealny, ale prawda jest zupełnie inna i przynosi tylko cierpienie.

Kontrowersje związane z produkcją It Ends with Us

Film na Rotten Tomatoes ma 57% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków, ale za to znacznie lepiej oceniają ten dramat widzowie. Wśród użytkowników ma 93% "świeżości". Niestety zamiast dyskusji o tej adaptacji książki Colleen Hoover to w sieci mówi się głównie o zakulisowych kontrowersjach. Według spekulacji na planie zaistniał konflikt pomiędzy gwiazdami filmu - Blake Lively, która pełniła również funkcję producentki oraz Justinem Baldonim, który zajmował się reżyserią. Według internautów jego źródłem mógł być Ryan Reynolds, mąż Lively.

Według źródła Deadline dochodziło do spięć pomiędzy Baldonim a aktorką, która przejmowała inicjatywę podczas zdjęć. Według różnych doniesień obsada i ekipa filmowa czuła się nieswojo z powodu zachowania Baldoniego na planie. Według THR doszło do rozłamu między Baldonim a Lively na etapie postprodukcji, w wyniku czego powstały dwie różne wersje filmu.

Reżyser nie pojawił się na premierze filmu w Nowym Jorku, ani w Wielkiej Brytanii, gdzie była obecna obsada. Za to występował w programach CBS Mornings i the Today show. Ostatnio zatrudnił specjalistkę od kryzysowego PR-u, Melissę Nathan.

Sony docenia pracę Blake Lively

Z kolei Lively stała się obiektem krytyki w mediach społecznościowych. Niektórzy użytkownicy twierdzą, że nie potraktowała tematu przemocy domowej wystarczająco poważnie, choć często o tym mówiła podczas wywiadów.

Tony Vinciquerra, prezes i dyrektor generalny Sony Pictures Entertainment, w wywiadzie dla The Hollywood Reporter, wsparł Blake Lively oraz pochwalił autorkę Colleen Hoover i inne kobiety, które umożliwiły powstanie tego filmu.

Blake, Colleen i tak wiele kobiet włożyło wiele wysiłku w ten niezwykły film, pracując bezinteresownie od samego początku, aby upewnić się, że tak ważny temat został potraktowany z należytą starannością. Widzowie uwielbiają ten film. Pasja i zaangażowanie Blake w zachęcaniu do rozmów na temat przemocy domowej są godne pochwały. Uwielbiamy współpracę z Blake i chcemy nakręcić z nią jeszcze 12 filmów.

Tydzień po premierze It Ends with Us zarobiło już 93,4 mln dolarów przy budżecie 25 mln dolarów.

It Ends with Us - zdjęcia