Jack Reacher - Alan Ritchson ujawnia nowe szczegóły dotyczące serialu Amazona

Alan Ritchson został wybrany do zagrania roli tytułowej w serialu Jack Reacher, który powstanie dla platformy Amazon Prime Video. Całość oparta zostanie o popularne książki autorstwa Lee Childa. Scenariusz premierowego sezonu napisze Nick Santora.

Gwiazda serialu Titans, Alan Ritchson w jednym z wywiadów potwierdził, że produkcja czerpać będzie inspiracje z pierwszej powieści The Killing Floor z 1997 roku.

Nie wiem, ile mogę zdradzić. Powiem jednak, że będziemy adaptować książkę na sezon, więc pierwsza seria będzie pierwszym tomem powieści. Myślę, że to świetne podejście. Rozumiem, dlaczego byłoby to ekscytujące jako film, ale serial daje w tym przypadku możliwość pełnego pokazania tego, co tak bardzo kochamy w książkach.

Ritchson zauważa, że serial daje więcej czasu i miejsca na złożone wątki zawarte w książkach. Dodał również, że przesłuchanie do roli wymagało przejścia dwóch oddzielnych castingów. Twórcy mieli bowiem duże wymagania względem fizyczności aktora.

Lee Child pełni także funkcję producenta, razem z Don Granger i Christopher McQuarrie. Już wcześniej twórcy zapowiadali, że serial ma być wierniejszy książkom od filmowych adaptacji. Data rozpoczęcia zdjęć na planie nie jest jeszcze znana. Podobnie jak data premiery serialu w serwisie Amazon Prime Video.