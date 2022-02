Nowy Jackass pokonuje Spider-Mana. Kiepski start Moonfall [BOX OFFICE]

fot. materiały prasowe

Wszystko wskazuje na to, że Jackass Forever definitywnie zakończył dominację filmu Spider-Man: Bez drogi do domu w amerykańskim box office. Pajączek tylko raz ustąpił pola Krzykowi, a potem kolejne tygodnie znów królował na pierwszym miejscu. Teraz definitywnie z niego spada. Nowy Jackass zbiera 23,5 mln dolarów przy budżecie 10 mln dolarów. Dzięki bardzo pozytywnym recenzjom krytyków i widzów najpewniej będzie notować niskie spadki. Na świecie też nie jest źle; zbiera 5,2 mln dolarów z 9 krajów. Sumując, na koncie 28,7 mln dolarów.

Drugie miejsce w box office w Ameryce Północnej należy do nowości w postaci Moonfall. Film zbiera rozczarowujące 10 mln dolarów. Jak podaje deadline, projekt w zamierzeniu był tworzony dla widza poza USA, ale tutaj też bez sukcesu. Zebrano zaledwie 9,37 mln dolarów. Nie wygląda to dobrze dla filmu o budżecie 140 mln dolarów. Jest natomiast szansa na premierę w Chinach, bo jedna z chińskim firmy jest współinwestorem, więc to ostatnia nadzieje na zarobienie pieniędzy.

Spider-Man: Bez drogi do domu ląduje w Ameryce Północnej na trzeciej lokacie z wynikiem 9,6 mln dolarów (łącznie ma 748,95 mln dolarów). Na świecie natomiast zbiera 15,6 mln dolarów z 63 krajów. W obu przypadkach po raz kolejny notuje niski spadek frekwencji, ale on ciągle postępuje. Poza USA zebrał 1 mld 27 mln dolarów - nadal bez Chin; film wciąż nie ma daty premiery na tym lukratywnym rynku. Sumując, na koncie 1 mld 775,95 mln dolarów przy budżecie 200 mln dolarów.

W Chinach natomiast nadal filmy sprzedają się znakomicie. Z okazji chińskiego nowego roku na ekrany wszedł film The Battle At Lake Changjin II zbierając 398 mln dolarów. W ciągu 6 dniowego czasu świętowania sprzedano bilety do kin o wartości 943 mln dolarów. Jest to drugi najlepszy wynik w historii. Pierwszy miał miejsce w 2021 roku. Wówczas osiągnięto 1,2 mld dolarów wpływów.

