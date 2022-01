Jagiellonowie - polski serial przeniesie widzów do 1399 roku. Zobacz portrety bohaterów!

fot. TVP

Jagiellonowie to kontynuacja Korony Królów emitowanej w TVP1 od 1 stycznia 2018 roku do 8 października 2020 roku. Akcja nowego serialu rozpocznie się w 1399 roku. W główną rolę wcieli się Sebastian Skoczeń i Milena Staszuk.

W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się również m.in.: Agnieszka Wagner, Mariusz Jakus, Radosław Pazura, Jacek Kopczyński, Robert Rozmus, Bogdan Kalus, Filip Gurłacz oraz Dagmara Bryzek.

Jak czytamy w opisie Jagiellonów:

Niedawno owdowiały król Władysław rozważa powrót na Litwę. Krakowscy możni, żeby zatrzymać władcę na tronie, aranżują jego małżeństwo z wnuczką Kazimierza Wielkiego Anną Cylejską. Narzeczona nie przypada królowi do gustu, Jagiełło odsyła ją więc do klasztoru, by tam uczyła się języka polskiego. Tymczasem wokół rozgrywa się wielka polityka. Zakon anektuje Żmudź i wciąż zagraża Litwie.

Jagiellonowie - zdjęcia głównych bohaterów

Jagiellonowie

Pierwszy sezon produkcji będzie się składać z 125 odcinków. Reżyserią zajmuje się Krzysztof Łukaszewicz.

Jak ustalił portal wirtualnemedia.pl, Jagiellonowie mogą trafić na ekrany jesienią 2022 roku.

