Jak stworzono charakteryzacje dla bohaterów Motocyklistów? Inspiracją okładki albumów

Już niedługo do polskich kin zawita film Motocykliści w Austinem Butlerem, Jodie Comer i Tomem Hardym w rolach głównych. Historia o tytułowych motocyklistach dzieje się w latach 60. ubiegłego wieku. Ze zwiastunów wynika, że nowy film Jeffa Nicholsa podejdzie pieczołowicie do ukazania tamtych czasów i będzie to siła napędowa tej produkcji. Zdaje się to potwierdzać rozmowa portalu ComicBook z Ashleigh Chavis, która kierowała makijażem.

Jak stworzono charakteryzacje dla bohaterów Motocyklistów?

Ashleigh Chavis powiedziała:

Każda dekada miała swój styl. [...] Lata 60. nie miały jednak wiele odmian. Oczywiście rewolucja hipisowska, która się wówczas wydarzyła miała na to pewien wpływ. Ale nawet biorąc to pod uwagę nie było tak wielkiej różnicy między odludkami, hipisami i pozostałymi grupami. Za każdym razem, gdy pracuje nad czymś, co się dzieje w przeszłości, to rozumiem dlaczego wszyscy ubierali się podobnie. Nie było wtedy mediów społecznościowych, żeby spojrzeć na różnie ubierające się osoby. W szafie miało się to, co pokazywali w magazynach. W trakcie przygotowań lubię zaglądać do starych okładów albumów i płyt. Bo osoby na tych okładkach były osobami, które stanowiły inspiracje dla innych. Nie mieli instagramowych influencerów ani nic podobnego. Osobami, które ustalały styl na cały dekady byli ci, którzy pokazywali się w telewizji lub na okładkach.

Motocykliści - fabuła, premiera

Film opowiada historię o subkulturze motocyklistów w latach 60. XX wieku. Kathy jest częścią grupy zwanej Vandals, bo wyszła za mąż za szalonego Benny'ego. To jej opowieść pokazuje historię gangu na przestrzeni dekady.

Motocykliści - film trafi 9 sierpnia 2024 roku do polskich kin.