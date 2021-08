James Gunn stworzy film o Harley Quinn? "Doskonale rozumiem tę postać"

Źródło: Warner Bros.

Legion samobójców: The Suicide Squad w reżyserii i według scenariusza Jamesa Gunna zbiera świetne recenzje, a twórca produkcji opowiadającej o złoczyńcach DC już pracuje nad swoimi kolejnymi projektami. Jednym z nich jest serial Peacemaker, który znajduje się obecnie w procesie postprodukcji. Zgodnie z tym, co Gunn zdradził w jednym z ostatnich wywiadów, może powstać więcej niż jeden sezon tej serii.

Reżyser zapowiedział, czego widzowie mogą spodziewać się po serialu. Wyjawił, że Peacemaker będzie podobny do Legionu samobójców, lecz będzie bardziej naturalny, bardziej realny. Zapowiedział, że jedną z głównych aktorek będzie Danielle Brooks, która portretuje Leotę Adebayo. Ma ona polityczne zapatrywania inne niż Peacemaker. Reżyser zdradził, że seria będzie więc odnosić się do tego, co dzieje się w świecie. Format, jakim jest serial, umożliwił zaś reżyserowi lepsze zagłębienie się w postaci oraz przedstawienie komizmu i dramatyzmu związanych z bohaterami.

James Gunn stworzy film o Harley Quinn?

Podczas wywiadu dla The Hollywood Reporter James Gunn został również zapytany, czy dopuszcza możliwość stworzenia filmu o Harley Quinn, o której świetnie udaje mu się opowiadać.

Myślę, że tak. Doskonale rozumiem tę postać. Najczęściej sięgam po postaci z komiksów, które nie mają jasno zdefiniowanych osobowości. Unikam dobrze znanych, popularnych bohaterów, ponieważ lubię tworzyć postaci (...). Z Harley sytuacja była inna. Lubię oryginalną wersję Paula Diniego i czułem, że jestem w stanie stać się Harley podczas pisania. To straszne, lecz jednocześnie wspaniałe.

Co ciekawe, studio Warner Bros. wcześniej proponowało Gunnowi także udział w nowym projekcie skupiającym się na Supermanie. Z uwagi jednak na to, że filmowiec nie rozumie wspomnianego bohatera tak dobrze, jak Harley Quinn, odmówił.

Rozumiem Batmana, rozumiem Harley Quinn. Nie każdą postać jednak rozumiem - powiedział.

Okazuje się jednak, że Gunn byłby zainteresowany stworzeniem filmu o Batmanie, gdyby aktualnie nie pracował na nim Matt Reeves. Nie wiadomo jednak, czy w przyszłości reżyser nie powróci do tego tematu. Gunn zdradził także, że chciałby kiedyś pracować nad projektem skupiającym się na Krypto i ma już kilka interesujących pomysłów.