James Gunn mógł stanąć za kamerą nowego Supermana. Wybrał Legion Samobójców

James Gunn ostatnio dał fanom możliwość zadawania pytań na Instagramie. Udzielił wtedy kilku ciekawych odpowiedzi, a jedną z nich jest także kolejne potwierdzenie wcześniejszych doniesień, że studio Warner Bros. oferowało mu stworzenie filmu o Supermanie.

Reżyser ujawnił jednak, że nie miała to być wyczekiwana kontynuacja Człowieka ze stali. Studio przedstawiło Gunnowi kilka bardzo interesujących go propozycji, a jedną z nich był nowy film o Supermanie. Ten ostatecznie jednak wybrał stworzenie nowego Legionu Samobójców, ponieważ jest to jego jedna z ulubionych komiksowych ekip i bardzo chciał opowiedzieć ich historię na ekranie.

Jak wielokrotnie informowano, DC zaoferowało mi każdy film, który chciałbym zrobić, włączając jakiś film o Supermanie, choć niekoniecznie mowa o kontynuacji Człowieka ze stali. Wybrałem Legion Samobójców, ponieważ jest to jedna z moich ulubionych marek na świecie. To historia, którą chciałem opowiedzieć bardziej niż jakąkolwiek inną.

Dla fanów słowa Gunna są potwierdzeniem, że studio pragnie stworzyć nowego Supermana odcinając się niejako od wcześniejszych produkcji. Czy oznaczałoby to zmianę odtwórcy tej roli? Henry Cavill w wywiadach powtarza, że wciąż chętnie zagrałby najsilniejszego człowieka na świecie. Nie wiadomo jednak na razie, co zdecyduje studio Warner Bros.

Legion samobójców 2 zadebiutuje w kinach w sierpniu 2021 roku.