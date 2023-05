James Gunn to Kevin Feige DC? Filmowiec odpowiada

DC/cbr.com

James Gunn w nagraniu dla WIRED na YouTubie, które znajdziecie poniżej, odpowiadał z Seanem Gunnem na najczęściej wyszukiwane pytania na swój temat. Jednym z nich było to, czy jest Kevinem Feige DC. Od czasu, gdy objął nową posadę, to porównanie pojawiało się dość często w mediach. Filmowiec wyjaśnił jednak, dlaczego jego rola jest trochę inna niż ta, którą pełni Kevin Feige w Marvel Studios. Zobaczcie sami.

Strażnicy Galaktyki 4 - jest szansa na kolejną część? James Gunn nie zostawia złudzeń

James Gunn to Kevin Feige DC?

Właściwie trochę się różnimy. [...] Peter Safran [współzarządzający DC Studios] odpowiada za wiele rzeczy, które robi Kevin Feige u Marvela. Za to ja zwykle zajmuję się kreatywną stroną, czyli tym, jak będzie wyglądać ten świat, jakie historie opowiemy. Czyli nie sprawami administracyjnymi czy wykonawczymi. A Kevin musi robić i to, i to.

Pierwszy rozdział DCU nazywa się Chapter One: Gods and Monsters. James Gunn jest reżyserem i scenarzystą filmu Superman: Legacy, który przedstawi nowy origin Człowieka ze Stali. Poza tym napisał już scenariusz do serialu animowanego Creature Commandos.