Jego ostatnie życzenie - zwiastun filmu Netflixa z Anne Hathaway i Benem Affleckiem

Jego ostatnie życzenie jest nowym filmem platformy Netflix, w którym główną rolę zagra Anne Hathaway. Wcieli się ona w doświadczoną dziennikarkę, która opuszcza Waszyngton, by z powodu niedającego jej skupić się na pracy poczucia winy spełnić życzenie ojca (w tej roli Willem Dafoe). Tak właśnie trafia w sam środek świata, od którego bardzo chciała się odciąć.

Za kamerą filmu stanęła Dee Rees, a całość jest ekranizacją powieści The Last Thing He Wanted autorstwa Joan Didion. Jedną z głównych ról w filmie gra również Ben Affleck. Zobaczcie zwiastun filmu:

Premiera filmu 21 lutego na Netflix.