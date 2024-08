Rada życiowa Jenny Ortegi? Podchodzić do życia z pewnością siebie przeciętnego, białego mężczyzny

Jenna Ortega to młoda, 21-letnia aktorka, która mimo swojego wieku już teraz jest niebywale popularna. Poza występem w tak kultowej franczyzie horrorów jak Krzyk, jest też producentką wykonawczą 2. sezonu Wednesday, czyli hitu Netflixa, w którym gra główną rolę. Okazuje się, że aktorka na planie 1. sezonu poznała bardzo cenną radę życiową, która towarzyszy jej od tamtej chwili. Chodzi o to, żeby... Zachowywać się tak, jak robiłby to przeciętny, biały mężczyzna.

Ortega opowiedziała o jednej z rad, którą przekazała jej instruktorka gry na wiolonczeli, z którą pracowała przy okazji 1. sezonu Wednesday. Miała pomóc w przezwyciężaniu wątpliwości i kompleksów. Jak brzmiała?

W serialu, który właśnie robię muszę grać na wiolonczeli, a nigdy tego nie robiłam. Chcę, żeby to wyglądało realistycznie, żeby wiolonczeliści nie patrzyli na to, a potem niemiło do mnie mówili. Moja nauczycielka powiedziała mi, że dopóki wyglądam na pewną siebie przy wykonywaniu tych ruchów i jestem silna i stoicko spokojna, to wszystko będzie dobrze. Muszę w pełni wczuć się w postać. Powiedziała mi też, że potrzebuję zacząć podchodzić do wszystkiego, co robię w życiu z pewnością siebie przeciętnego, białego mężczyzny. To zmieniło moje życie. Sprawiło, że poczułam się lepiej.

Byłam podenerwowana nawet tym wywiadem, bo zawsze dużo paplam. Myślałam: "O czym będę mówić przez cały ten czas?" I wtedy sobie przypomniałam: "Jak zrobiłby to przeciętny, biały mężczyzna? On pewnie pojawiłby się tutaj z dwiema różnymi skarpetkami."