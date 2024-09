Scenografia kultowego serialu Przyjaciele miała wyglądać inaczej. Ten detal zmieniłby wszystko

fot. Warner Bros.

Reklama

John Shaffner, który zajmował się stroną wizualną serialu Przyjaciele, niedawno ujawnił w rozmowie z Architectural Digest, że początkowo mieli inny pomysł na plan zdjęciowy. Przede wszystkim przestrzeń obok mieszkania Moniki i Rachel została niemal wyeliminowana, przez co nie byłoby wielu niezapomnianych scen na korytarzu. Co więcej, początkowo wcale nie planowali, by Joey i Chandler mieszkali naprzeciwko bohaterek.

Producent wykonawczy Kevin Bright chciał usunąć dodatkową przestrzeń ze scenografii Przyjaciół. Shaffner nalegał jednak, że będzie przydatna. Powiedział: „Myślę, że powinniśmy mieć dodatkowe miejsce do pracy na potrzeby występu. I nie sądzisz, że ostatecznie chłopcy powinni mieszkać po drugiej stronie korytarza?”. Dzięki temu Joey i Chandler zamieszkali naprzeciwko Moniki i Rachel, a korytarz został tam, gdzie był.

Shaffner wyjawił także, że początkowo chciał, by ich mieszkania znajdowały się na najwyższym piętrze budynku, ponieważ uważał, że byłoby zabawnie, gdyby musieli sapać i stękać za każdym razem, gdy docierali na miejsce. Ostatecznie jednak uznali, że dość szybko stałoby się to nieśmieszne i zrezygnowali z tego pomysłu.

Zobacz także:

Najlepsze sitcomy - ranking IMDb

Zobaczcie, kto przebił Przyjaciół.